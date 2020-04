Cosa ci dicono le foto dei calciatori su Wikipedia

Come dice la voce “Wikipedia” su Wikipedia, Wikipedia «è un’enciclopedia online a contenuto libero, collaborativa, multilingue e gratuita». Il suo cuore pulsante, lo sappiamo, sono le parole, ma capita di imbattersi anche in materiale video, audio o fotografico a corredo delle varie definizioni. Tutta la parte non testuale dell’enciclopedia più libera del mondo proviene da un enorme archivio di file, chiamato Wikimedia Commons che può contenere solo materiale con licenza libera (o rilasciate in fair use). In pratica, su Wikipedia, non possono essere usate immagini con copyright di nessun tipo.

È per questo che molte delle foto profilo usate in calce ai vari personaggi più o meno famosi sembrano sempre scattate da fotografi amatoriali in libera uscita, perché probabilmente lo sono. Può quindi capitare che anche Luca Argentero, si ritrovi ad essere immortalato quasi di sorpresa, con un tipo capelluto alle sue spalle; o che Shia LaBeouf venga fotografato al termine di quella che deve essere stata una brutta giornata. Esiste anche un Reddit per individuare la peggior foto profilo di Wikipedia, se avete un po’ di tempo da perdere.

Nessuno però è più sfumato, spixelato e mal presentato dei calciatori (forse solo i giocatori NBA, come si può vedere in questo articolo). Fotografarli dagli spalti è un casino, è come cercare di immortalare una beccaccia in un bosco di frassini: bisogna avere un’ottima attrezzatura, buona mano e tanta pazienza. I più fortunati – o più famosi – hanno foto prese da partite giocate in Nazionale, mentre sono in fila, praticamente in posa. Mattia De Sciglio, Matteo Darmian (sinistramente simili in queste foto) o Gervinho si ritrovano addirittura foto affascinanti, di quelle da usare su Tinder, ma per altri è un disastro, soprattutto per calciatori minori o che comunque non hanno avuto abbastanza occasioni per essere fotografati bene. Devono accontentarsi di raccontare la propria storia con foto informali, scattate chissà dove, chissà come, da instancabili compilatori dell’enciclopedia.

Consapevole che Wikipedia è conoscenza in movimento e che le foto possono cambiare da un momento all’altro, ho provato a raccogliere le foto più particolari dei calciatori, provando a trovare dei pattern, categorie dello spirito che in qualche modo raccontano anche le loro carriere, quasi sempre minori.

P.s: Io mi sono concentrato su calciatori della Serie A, del presente e del recente passato, ma se volete divertirvi (o avete una quantità di tempo libero imbarazzante, potete farlo anche con gli altri campionati).