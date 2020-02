Chi acquistare al mercato di riparazione del Fantacalcio 2020

Scegliere l’attaccante giusto arrivato dal mercato di gennaio è l’unica possibilità di svoltare la vostra stagione al Fantacalcio. Non tutti gli anni però arriva un salvatore, un attaccante in grado di arrivare in doppia cifra in meno di mezzo campionato. Quest’anno, poi, gli attaccanti arrivati da fuori sono pochi e quelli in grado di spostare, forse, gli equilibri della vostra lega ancora meno. La domanda, lecita, è quindi: se posso, su chi spendo tutti i miei crediti in attacco?

Dovrebbe essere quasi naturale spendere tutto per Zlatan Ibrahimovic, quantomeno per rispetto verso i 123 gol segnati in Serie A in carriera, di cui il centoventitreesimo poche settimane fa contro il Cagliari, il primo dal ritorno in Italia. Certo Ibrahimovic non è più il giocatore che dominava il nostro campionato con le maglie di Juventus, Inter e Milan, ed è evidente come la sua mobilità sia limitata. Nelle prime uscite è sembrato un giocatore più attento a lavorare sulla trequarti per aiutare il gioco offensivo della squadra, che non un cannone pronto a sparare tutto il possibile verso la porta. Nonostante questo la sua presenza in area di rigore è ancora magnetica e nelle tre partite e mezzo giocate ha avuto almeno 3-4 occasioni abbastanza limpide per fare gol, senza però riuscirci. Magari non segnerà più in tutte le partite come ci aveva abituato, ma Ibrahimovic è ancora la vostra migliore speranza di avere un attaccante che gioca sempre, se disponibile, e in grado di generare spesso bonus per il vostro Fantacalcio.