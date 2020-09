Un giocatore da prendere per squadra al Fantacalcio

Emanuele

Allora Marco, qui stiamo parlando di una squadra che ha superato i cento gol segnati lo scorso anno. Così tanti che andava bene prendersi veramente qualsiasi giocatore; così tanti che la loro punta di riserva, Luis Muriel, ha segnato più della punta titolare della maggior parte delle altre squadre. Più gol di Dzeko, di Dybala o di Lautaro Martinez, per dire. Quest’abbondanza paradossalmente può finire per confondere. Andando per esclusione comincerei con l’eliminare i difensori dalla scelta: un grande topos fantacalcistico è il fatto che i difensori della Dea segnano tanto ma l’anno scorso non è stato così (i due gol di Palomino sono stati il massimo) e in più ruotano tanto. Non punterei i miei soldi sulla conferma di Gosens, che l’anno scorso ha segnato NOVE gol, un numero che mi pare sinceramente irreplicabile.

In attacco la scelta è complicata: ogni anno qualcuno scommette sul fatto che Ilicic si fermi, come succedeva per Di Natale qualche anno fa, ma quello non si ferma; Gomez fa meno bonus ma gioca di più e ha sempre voti alti; Miranchuk l’anno scorso ha segnato 12 gol in Russia e potrebbe essere una scommessa interessante, ma quanto giocherà? Malinovski ha la “pezza” e questo, di per sé, è un buon motivo per prenderlo. Io, però, Marco, alla fine mi prenderei Duvan Zapata. L’anno scorso 18 gol in una stagione complicata dai problemi fisici, Lammers non sembra potergli rubare veramente il posto e al Fantacalcio per me bisogna comprare centravanti che giocano in squadre la cui grandezza offensiva vada oltre il singolo. Detta in modo più semplice: anche dovesse avere una stagione non eccezionale, Zapata segnerà comunque un discreto numero di gol visto quanto produce l’Atalanta in termini offensivi. Anche se la squadra di Gasperini dovesse calare di rendimento, non credo che lo farebbe abbastanza da rendere meno certo il rendimento di Zapata.

Marco

Emanuele è tutto giusto quello che dici, ma prendere Zapata quest’anno equivale a prendere Ronaldo o Lukaku, insomma l’attaccante su cui vai all-in. Io per una squadra in grado di segnare così tanto e con così tanti giocatori proverei ad andare sulla quantità più che sulla qualità. È vero che mai come quest’anno per comprare i giocatori dell’Atalanta toccherà spendere un patrimonio, ma quale modo migliore di spenderlo? Se Gosens effettivamente costerà quanto un orologio tempestato di diamanti [in corrispettivo di fantaeuro (si chiameranno così o dovrei chiamarli fantacrediti?)], potete puntare su tutti gli altri esterni e trequartisti presenti in rosa, almeno tutti quelli su cui dovete riuscire a mettere le mani. Se dovessi sceglierne solo uno, visto che alla fine è quello che stiamo facendo, allora prendete Ilicic, anche se avete timore per la sua stagione, glielo dovete per quanto ci ha fatto divertire negli ultimi due anni.