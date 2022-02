Come riparare il vostro Fantacalcio

Vladyslav Supryaga

Per un paio di sessioni di mercato l’arrivo in Italia del centravanti ucraino era sembrato inevitabile e alla fine il colpo l’ha piazzato la Sampdoria, ma quando già la storia sembra aver superato Supryaga. In questa stagione con la maglia della Dinamo Kiev ha giocato appena una manciata di minuti e, in generale, il suo bottino di gol è sempre stato piuttosto magro. Eppure se ne parla come di un centravanti di talento, con fisico, potenza e buona tecnica. A Genova dovrebbe trovarsi davanti un Gabbiadini ritrovato e Caputo, ma anche forse Quagliarella, 39 anni sì, ma un’affinità elettiva col nuovo allenatore Giampaolo da non sottovalutare. Una gerarchia insuperabile? Non sembra.

Jean-Pierre Nsame

Zitto zitto il Venezia è riuscito a comprare un nuovo giocatore anche all’ultimo giorno di mercato. Di quanti giocatori è composta la sua rosa? Vabbè, non è importante. Jean-Pierre Nsame è un buon attaccante, che con la maglia dello Young Boys (che si è trasferito in blocco in Serie A a gennaio) ha segnato tanto, ma davvero tanto, così tanto che dovreste comprarlo a scatola chiusa. C’è un però: a maggio si è rotto il tendine d’achille e in questa stagione non ha ancora esordito. Come starà fisicamente? Il ritorno da questi infortuni è un mistero. Kevin Durant ha recuperato brillantemente, ma Jean-Pierre Nsame?

Bomber Man!

Lys Mousset

Doveva arrivare Diego Costa, è arrivato Lys Mousset: siamo sicuri sia peggio? Lys Mousset, chiamato il “piccolo Henry”, che bene o male i suoi gol in Premier League li ha segnati (diciamo 10-12 a stagione). Ultimamente i calciatori arrivati dal campionato inglese sono andati tutti bene in Serie A e di certo avrà le sue occasioni, vista anche la partenza di Simy. Per onestà intellettuale va detto che la Salernitana è il peggior attacco del campionato per distacco.

Mikael Filipe Viana de Sousa

Se non va bene Mousset, magari va bene Mikael Filipe, altro acquisto della Salernitana (che rimane il peggior attacco del campionato). Arriva dal Brasile dove ha giocato nello Sport Recife. Per giustificare il suo acquisto potete affidarvi alla mistica: dopo due stagioni non particolarmente prolifiche, Mikael ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite, magari – come si dice in questi casi – si è “sbloccato”.

Roberto Piccoli

Per una strana formula di mercato, più Piccoli giocherà meno il Genoa dovrà pagare all’Atalanta per il prestito. Inoltre la sua natura di 21enne gigante e che scoppia di salute dovrebbe intrigare l’allenatore Blessin, che fa dell’intensità una caratteristica primaria del suo calcio. Piccoli, nei pochi minuti avuti a disposizione con l’Atalanta, ha dimostrato di avere questa qualità empirica di “vedere la porta”. Insomma, tutto sembra portare verso un sì al suo acquisto al Fantacalcio, ma ricordatevi che stiamo parlando del Genoa, una squadra che in questo mese ha comprato 9 giocatori, alla media di circa uno ogni 3 giorni.