Un giocatore per squadra da prendere al Fantacalcio 2021/22

Marco

L’anno scorso ho lasciato a te il pallino e ho finito per fare un disastro (almeno per la critica, la realtà è un’altra). Questa volta allora inizio io questa discussione intorno all’unico argomento che interessa gli italiani (mi chiedo se all’estero ci sia un paese in fissa solo la metà del nostro con il Fantacalcio, non so tipo in Argentina dove per il calcio si sparano in strada). L’alfabeto mette come prima scelta l’Atalanta, la squadra terrore di questo gioco perché obiettivamente chiunque potrebbe all’improvviso iniziare a segnare un gol a partita. L’anno scorso è toccato a Muriel, con Gosens che non solo si è ripetuto, ma ha finito la stagione con 11 gol da difensore, finendo come un santino nel portafogli dei fantallenatori che ci avevano puntato. Come al solito, però, comprare un giocatore che ha fatto bene l’anno precedente vi costerà molto e magari volete investire il grosso del vostro capitale su altri nomi. Se devo fare un nome a prezzi – mediamente – contenuti dico Malinovskyi che ha finito la scorsa stagione segnando due gol e un assist a partita. Alla prima ha fatto un disastro, ma il suo potenziale sembra infinito, potrebbe battere il record di gol di Higuain da centrocampista oppure farsi rubare il posto da Ilicic e Miranchuk, ma non rischiare sarebbe da pazzi.

Emanuele

Sai qual è il segreto di questo gioco? Non riguardare mai le previsioni dell’anno prima: si pensa un Fantacalcio alla volta, un acquisto alla volta. Me lo ha insegnato il mio mental coach, che ho assunto per l’asta di quest’anno. Senti diciamoci la verità: va bene più o meno qualsiasi giocatore dell’Atalanta, dal portiere al centravanti. Persino De Roon, che per il Fanta non va bene, può farvi un po’ di colore in squadra. Sai qual è la cosa che più odio del Fantacalcio? Quando prendo giocatori che vengono da anni di gloria che compro nel primo anno di declino. Ecco, questo rischio c’è quasi con tutti i giocatori dell’Atalanta. Proprio per questo vi consiglio Miranchuk. Chiamata rischiosa ma è un gioco no? Lo scorso anno ha floppato, ma l’Atalanta ha un bisogno disperato di un giocatore con quelle caratteristiche, e per quello sta provando a prendere Berardi. Se prendono Berardi, ovviamente, prendete lui, in coppia con Ilicic che comunque in un anno può promettervi un paio di giornate – non di più – da miglior giocatore al mondo e 16 in pagella.