5 storie di fanta-calcio

Champion League 2012/2013, James Rodriguez segna di piatto sinistro al volo il gol del vantaggio al minuto 83 e lo Stadio del Drago (do Dragão, un nome che dopo tutto ci torna comodo per cominciare a fare atmosfera) va in delirio. Se andate a vedere il gol su YouTube, dietro al colpo da biliardo di James, dietro all’abbraccio stritolante dei compagni e dietro all’urlo compatto dei 40 mila presenti, potreste notare un dettaglio inquietante. Molti dei commenti sono così: “Where is the ghost?”, “No vi el fantasma”, “60% football.. 40% ghost”. Qualcuno giura di scorgerlo all’undicesimo secondo del filmato.

Una foto dell’esultanza del colombiano di spalle ha fatto il giro di internet, entrando nei forum più oscuri, perché tra i volti gioiosi di ragazzi e ragazze, di adulti e bambini, ce n’è uno freddo e fuori posto. Un estraneo. La foto fa il suo effetto. Poi, come sapete, tutte le foto in cui c’è un cerchio rosso che evidenzia qualcosa che puoi vedere solo se evidenziata da un cerchio rosso diventa immediatamente ipnotica. Il volto sorride ma è spento e sembra affiorare da un’altra epoca. Se fossi abbastanza convincente vi proverei ad affabulare con la storia del nonno paterno di James, che era un nativo americano chiamato Aquila di fuoco provando a trovare una connessione con “la presenza” (questa informazione viene citata da Wikipedia in italiano e da altri siti ma non si sa da dove proviene). Internet però è un complicato sistema che sforna complotti e debunking ai complotti a ripetizione, senza sosta, come una macchina per l’imbottigliamento impazzita. Qualcuno è andato a spulciare tra le tante inquadrature di questa esultanza e ha trovato “il fantasma” mentre era ripreso in un altro momento. È uscita perciò la foto di questa signora (la vedete nel tweet sotto) che per una casualità era venuta un po’ troppo all’ombra, in un punto senza luce (forse perché molto più lenta ad alzarsi). Si può notare che è molto anziana e molto contenta. Dall’abito sembrerebbe una suora. Una suora che tifa Porto e che va a vedersi la Champions nei posti adiacenti al campo. Forse è questo il vero mistero da affrontare.