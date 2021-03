Il bello dell’Europa League 2021 vol. 9

Magari non ve lo ricordate, ma a un certo punto vi dicevamo come svoltare con l’Europa League, l’unica competizione che vi da più possibilità di svoltare delle telefonate di trading che vi fanno da Londra. Non è facile scommettere sull’Europa League, dove i portieri decidono di diventare fenomeni o pippe all’improvviso e infatti noi non vi diremo davvero di scommettere, un po’ perché non crediamo sia legale, un po’ perché nessuna grande agenzia di betting ci paga o ci pagherà. Insomma, in attesa che le vostre frazioni di bitcoin fruttino ecco alcuni consigli (per la maggior parte sbagliati).

Roma 95% – Shakthar Donetsk 5%

L’andata ha confermato l’adagio secondo cui le squadre ucraine in primavera sono bollite. Tuttavia a Kiev siamo ancora in pieno inverno e magari si ricordano di essere la squadra che ha battuto due volte il Real e pareggiato due volte con l’Inter. Dall’altra parte la Roma ha un vantaggio di 3 gol e se spesso sembra poterne subire almeno un paio a partita, la sua fase offensiva sembra inesplicabile per la non irreprensibile difesa ucraina. Lasciamo un 5% perché forse la Roma potrebbe avere tutti i giocatori rotti da qui al ritorno.

La Roma potrebbe approfittarne per fare un salto al Museo delle cose inutili, dove prendono nuova vita oggetti gettati via (c’è una grande lezione dietro? Chissà).

Su cosa scommettere: Sembra strano dirlo, ma sui tifosi allo stadio.

Su cosa non scommettere: L’assenza di giocatori dal nome più corto di cinque lettere.

Manchester United 50% – Milan 50%

Il Manchester United ha Bruno Fernandes, il Bruno Fernandes dell’Europa League (il portoghese è ormai diventato un giocatore così forte da essere esso stesso un termine di paragone). Il Milan invece ha dalla sua una stagione magica. Chi vince tra magia e Bruno Fernandes? Onestamente non ce la sentiamo di prendere posizione. Sarà la partita più aperta del ritorno, la più bella da guardare, ma forse la meno Europa League di tutte.

Su cosa scommettere: Una di quelle belle partite contratte che ci piacciono tanto.

Su cosa non scommettere: Un gol di Maguire, ci viene da dire.

Villarreal 100% – Dinamo Kiev 0%

Figuratevi se una squadra di Unai Emery si fa fregare da una più scarsa. Il Villarreal è il sottomarino giallo dell’Europa League: procede sotto i radar, nessuno pensa possa far male, ma poi a un certo punto devi averne a che fare. Tutti i giocatori sembrano perfetti per questa competizione, chiunque essi siano. Un saluto alla Dinamo Kiev che non ci ha neanche provato.

Su cosa scommettere: Altra pizza a Villarreal?

Su cosa non scommettere: su qualcuno interessato a questa partita.

Young Boys 2% – Ajax 98%

L’affascinante sfida tra la gioventù di nome svizzera e quella di fatto olandese non è stata poi così affascinate. Lo Young Boys ha tenuto per 60 minuti prima di mollare la presa, riconoscendo di aver già fatto più del suo. Il ritorno sarà una passerella sul sintetico dello Stade de Suisse, che se ve lo state chiedendo ha il più grande impianto del mondo a pannelli solari installato in uno stadio. Il 2% si spiega perché comunque l’allenatore dell’Ajax non è Unai Emery, ma quel matto di ten Hag.

Ma se invece del ritorno facessero un bel live dei Rammstein?

Su cosa scommettere: La doppietta di Brian Brobbey, scommettete sempre su Brobbey nuovo fenomeno del calcio pane e salame dell’Europa League.

Su cosa non scommettere: Brian Brobbey che rimane troppo tra i lanceri (e infatti mentre scrivevamo questa rubrica è stato ufficializzato il suo passaggio al Lipsia in estate).

Arsenal 90% – Olympiacos 10%

Obiettivamente quante volte si poteva suicidare l’Arsenal contro l’Olympiacos? Ci hanno provato, ma certe volte avere la squadra più forte ti fa vincere le partite, cose che succedono. Nel ritorno non dovrebbe succedere molto, ma è comunque l’Arsenal per quanto questo sottotesto stia diventando più stucchevole che tenero.

Su cosa scommettere: Quanto ci sta bene Odegaard con la maglia dell’Arsenal? Non è una scommessa ma ci andava di scriverlo.

Su cosa non scommettere: Su qualcuno che parla bene della costruzione dal basso durante la partita.

Rangers 60% – Slavia Praga 40%

La partita più Europa League di questo turno prometteva scintille, ma dopo un inizio col botto la sfida tra il Klopp ceco e il Gerrard Gerrard è stata rimandata al ritorno. Con gli stadi vuoti è difficile dire che spinta avranno gli scozzesi, una squadra da 23 vittorie e un pareggio in questa stagione tra le mura amiche e sembra per questo favorita. D’altra parte, però, lo Slavia Praga ha passato il turno andando a vincere per 2-0 a Leicester. Insomma, la loro è la sfida da guardare se amate il calcio, ma soprattutto l’Europa League.

Quasi 8 minuti di John Petrucci e della sua Glasgow Kiss per fomentarvi per il ritorno.

Su cosa scommettere: L’eterna lotta tra il bufalo Morelos e il fenicottero David Zima.

Su cosa non scommettere: L’eterna lotta tra i protestanti scozzesi e i cattolici cechi.

Granada 90% – Molde 10%

Dopo aver passato un turno incredibile, sfidando tutte le leggi della statistica, il Molde è inciampato alla prova Granada. Ha subito due gol evitabili, per errori propri, da un giocatore di 38 anni e da uno di 36. Così va la vita quando hai un welfare eccezionale. Al ritorno dovranno inventarsi qualcosa, contro una delle squadre che sanno difendersi meglio della competizione, insomma un’impresa impossibile che forse non vogliono neanche compiere.

Su cosa scommettere: Sulla versione norvegese della frase “Metti un po’ di musica leggera Perché ho voglia di niente”

Su cosa non scommettere: Sul Granada che si inguaia da solo.

Tottenham 95% – Dinamo Zagabria 10%

Doppietta di Harry Kane e tutti a casa. Vabbè, c’era da aspettarsi altro? La Dinamo Zagabria era la squadra che non subiva gol della competizione, ma quando una squadra con la pistola incontra Harry Kane col fucile, la squadra con la pistola è una squadra morta.

Su cosa scommettere: Su Mourinho che passa il turno e dice qualche frase estremamente enfatica sul vincere i trofei.

Su cosa non scommettere: Su Mourinho che passa il turno e dice vabbè, mica è merito mio, questi costano un trentesimo dei nostri.