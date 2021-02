Il bello dell’Europa League 2021 vol. 8

Abbiamo guardato nella sfera di cristallo dell’Europa League (la pelata di Milan Borjan) per osservare in anteprima come andranno le sfide degli ottavi. Siamo pronti a raccontarvelo.

Milan-Manchester United

Il prodotto calcio è in difficoltà, i giovani giocano a Fortnite, ormai sono persi. Meglio concentrarsi sul pubblico di riferimento over-30, nostalgici, persone che pensano che il calcio è morto quando è fallita la Fiorentina di Cecchi Gori. L’idea, geniale, è di rimettere in scena le partite più famose della storia del calcio al posto di quelle nuove di cui non interessa niente a nessuno. Come quei fanatici di Napoleone che si incontrano sui campi vestiti come soldati del ‘700 per rimettere in scena la battaglia di Austerlitz. Quale occasione migliore di Milan-Manchester United: se deve essere una partita tra due nobili decadute, che almeno mettano in mostra la loro decadenza fisica. Si decide di provare. In campo, quindi, non gli attuali Milan e Manchester United ma quelli della primavera del 2007. Il Milan col tridente Seedorf-Kaká-Gilardino; lo United con quello Cristiano Ronaldo-Rooney-Giggs. La presenza di Ronaldo avvantaggerà lo United, ma assecondando lo spirito d’intrattenimento della serata Kaká segnerà comunque una doppietta. Lento e imbolsito correrà in mezzo ad Heinze e Wes Brown. Si sposterà la palla di testa, e quelli all’ultimo si scontreranno tra loro (una prova coordinata in settimane di allenamento). Alla fine un abbraccio divertito. Passerà il Milan.

Granada-Molde

Eccovi le statistiche della sfida andata e ritorno, sommate:

Tiri: Granada 84 Molde 2

xG: Granada 12,5 Molde 0,4

Possesso palla: Granada 76% Molde 24%

Risultato: 0-0 all’andata 1-0 Molde al ritorno.

Dinamo Zagabria-Tottenham

L’arrivo del Tottenham di Mourinho scatenerà una festa grande per le strade di Zagabria. Per l’occasione le due squadre affitteranno dal Real Madrid Luka Modric, idolo di entrambe le tifoserie. Indossando una maglia speciale, Modric sarà l’uomo chiave di un’idea che stuzzica la UEFA da un po’: l’uomo in più. Praticamente Modric si aggiungerà ai 22 in campo, 11 per squadra, come jolly per garantire la superiorità numerica alla squadra in fase di possesso palla. L’idea è quella di favorire il gioco offensivo, ma soprattutto migliorare gli ascolti TV. L’uomo in più non può entrare in area di rigore ne segnare. Se la Dinamo Zagabria accoglierà con piacere la presenza di Modric, rendendolo il perfetto collante verso l’attacco Petkovic-Majer, Mourinho si rifiuterà di usare questo vantaggio creativo continuando a sposare il suo calcio fatto di baricentro basso e Son e Kane che attaccano soli immense praterie. La Dinamo Zagabria passerà il turno grazie a un gol di Petkovic su imbeccata proprio di Modric, ma qualche giorno dopo la UEFA tornerà sui suoi passi regalando la qualificazione agli inglesi dopo una conferenza stampa di Mourinho in cui minacciava di suicidarsi bevendo cicuta dalla Champions League vinta con il Porto.

Slavia Praga-Rangers

Sono due delle squadre che segnano più gol in Europa League, due di quelle dal gioco più spettacolare e senza compromessi. Lo Slavia allenato dal Klopp Boemo, i Rangers ultra-verticali di Steven Gerrard con due centrocampisti che giocano terzini. Eppure l’andata finirà zero a zero grazie alle sontuose prove dei due portieri Kolar e McGregor (dopo la partita il Bayern Monaco annuncerà l’acquisto di Kolar per il valore della sua clausola rescissoria, 37 milioni di euro). Al ritorno, a Glasgow, pioverà moltissimo e il campo sembrerà sfatto come quello di Austerlitz dopo la battaglia. Le squadre faticheranno a fare due passaggi di fila e vedremo una partita più simile al calcio fiorentino che al calcio normale. All’ultimo minuto una pozzanghera fermerà un tiro sbilenco di Kent, Kolar è steso, il pallone è fermo poco davanti al dischetto. Morelos segnerà a porta praticamente vuota. Lo Slavia Praga, eliminato, metterà tutto in mano agli avvocati, contestando le condizioni del terreno di gioco dei Rangers.

Roma-Shakhtar Donetsk

La Roma vincerà agilmente la gara d’andata: due a zero con due calci di rigore battuti da Carles Perez (nel frattempo diventato leader tecnico della squadra). Al ritorno però due errori pazzeschi in costruzione bassa riportano subito il punteggio complessivo in parità (il Corriere dello Sport il giorno dopo titolerà, diplomaticamente, “C’avete rotto er c****”). All’ultimo minuto una Roma spaventata e sallucchiona si butterà in avanti alla ricerca del gol di qualificazione, ci sono più nervi che idee. Pellegrini però trova un gran tiro da fuori. Un tiro a giro bello teso sul palo lontano, su cui il portiere della primavera dello Shakhtar – quelli della prima squadra hanno tutti il covid da mesi, per cui è stato coniato il concetto di very-long-covid – non sembra poter arrivare. Non ci arriva infatti, ma per qualche ragione sulla traiettoria del tiro c’è Bruno Peres, che in pratica evita un gol sicuro come tre anni fa aveva evitato un gol sicuro dello Shakhtar in Champions League. La Roma perderà poi ai calci di rigore, decisivo l’errore di Dzeko che proverà un’improbabile cucchiaio: il portiere dello Shakhtar rimarrà in piedi e il 9 della Roma lo spingerà imbruttito, inscenando un’interessante citazione di Totti contro Sicignano. Dzeko finirà a giocare in Cina l’anno dopo e ogni tanto lancerà messaggi amari tipo “Mi dispiace essere diventato una bandiera della Roma non meritano niente”.

Dinamo Kiev – Villarreal

Questa sfida rispetterà l’adagio secondo cui non importa quello che accade in campo, una squadra di Europa League allenata da Unai Emery dovrà continuare a disputare questa competizione in eterno.

Olympiacos-Arsenal

Visto che nessun paese vorrà ospitare la sfida tra le due squadre (ma più per una questione di antipatia verso due squadre lontane dai fasti di un tempo che non per problemi legati alla pandemia), l’Europa League manderà in onda la registrazione della sfida dello scorso anno. All’andata vinceranno gli inglesi con un gol di Lacazette. L’attesissimo ritorno sarà una sfida spettacolare decisa dal gol di Youssef El-Arabi al 120 minuto.

Ajax-Young Boys

Questa sfida perderà d’interesse non appena la prima persona farà notare che è la sfida tra una squadra di giovani ragazzi di nome contro una squadra di giovani ragazzi di fatto.