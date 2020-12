Il bello dell’Europa League 2021 vol. 5

Chi segue questa rubrica lo sa: i tifosi sono la mozzarella fredda sulla pizza fredda. Non sappiamo se sia giusto o sbagliato, ma stanno tornando (o, in alcuni casi non se ne sono mai andati). Ieri per dire se ne stavano ordinati a vedere Arsenal-Rapid Vienna. Ma a noi non piacciono i tifosi ordinati, piacciono quelli pazzi e ieri sera è andato in scena il grande classico del tifo in Europa League, ovvero un’assoluta e sciagurata noncuranza delle condizioni atmosferiche.

Tifoso del Molde

Solo come Batman nelle notti di Gotham City (prima di Robin), questo tifoso del Molde ha sfidato gli zero gradi di ieri sera per mostrare il petto e la sua fede. Un ventre prominente, un amore sterminato, grande almeno quanto la sua grande bandiera.

Tifosi CSKA Mosca

L’aspetto paradossale, o forse al contrario estremamente coerente, è che i tifosi del CSKA Mosca se ne stavano ben infagottati nei loro cappotti (un oggetto classico della letteratura russa) per difendersi dal clima fino a quando non ha iniziato a cadere la neve. Allora via le pesanti giacche, i maglioni infeltriti, le t-shirt acriliche e fuori il petto e la voce. La curva del CSKA incurante del distanziamento sociale, e delle intemperie ha mostrato al mondo il pallore dei propri corpi come supporto alla squadra. Purtroppo il CSKA non è riuscito a ribaltare il risultato, perdendo 1-0 con il Wolfsberger, una formazione che fino a un paio d’anni fa non sapevamo neanche esistesse. Tempi magri per i tifosi russi: niente più Europa League per loro, ma forse è meglio così per la loro salute.