Il bello dell’Europa League 2021 vol. 14

Mkhitaryan di testa dopo 3 minuti

Del condominio in cui andrai ad abitare non c’è niente che non vada, a parte che ti hanno detto che ogni tanto qualcuno perde la testa e si butta dal palazzo. Hai preso in affitto una nuova stanza e dentro ci hai trovato una fotografia appesa sopra la porta d’ingresso. Sei stanco, non hai voglia di pensare a come arredarla. Ti metti al letto, ci penserai nei prossimi giorni. La fotografia ha in primo piano un volto femminile con la bocca aperta, sta forse cantando? Sembra una cantante lirica, ma dietro di lei ci sono persone vestite per il circo, sovrastate da un tendone. C’è una luce strana, di plastica, nella foto. Ti metti a letto, dormi, ti risvegli, vai a lavoro, vivi la tua vita, poi torni a casa. Non ti ricordi della fotografia finché non ti rimetti a letto la sera e la luce dell’abat jour, tagliata dal libro che hai davanti, non illumina la foto. Non è più la stessa foto. La donna non sembra più che stia cantando, urla, disperata, il viso è contorto in una maschera di dolore espressionista.

Dzeko di testa

Non avevi più pensato a lei finché non te la trovi davanti, invecchiata e bellissima dentro al concessionario d’auto. Quando eravate alle elementari le avevi fatto avere un bigliettino con scritto “vuoi metterti con me”? Lei veniva da una famiglia molto cattolica, aveva abbassato lo sguardo e buttato il biglietto. Non ti aveva rivolto parola fino alle scuole medie, quando aveva cambiato scuola e quartiere. L’hai cercata su Myspace, poi su Facebook, ma qui avevi trovato solo un’omonima che forse poteva somigliarle. Come si indovina come cresce e poi invecchia una persona? Ora eccola lì davanti a te, sei sicuro sia lei, ma come? Indossa un tailleur un po’ demodè, dei capelli a caschetto, il rossetto di un colore scuro anni ‘90, sorride mentre ti saluta e non ti riconosce. Ci pensi un attimo ma già lo sai, che non dirai niente.

Mkhitaryan a un centimetro dalla riga

La tua famiglia ti ha insegnato a non parlare, se stai male te lo tieni per te, l’ultima volta che sei andato dal medico era per ritirare delle ricette per tuo zio. Ti ha detto di passare a trovarlo, hai annuito di condiscendenza. In un discorso origliato a cena hai capito che potrebbe trattarsi di una forma di ipocondria uguale e contraria a quella per cui si va dai medici e si fanno analisi ossessivamente. Da un mese però soffri di reflusso gastrico e la cosa ti fa impazzire. Non riesci neanche a sdraiarti senza star male; la notte ti svegli e hai l’impressione che un gomitolo di lanugine ti sia rimasto incastrato in gola. L’unico rimedio che hai deciso di adottare è questo: un litro di Coca Cola a pranzo, un litro di Coca Cola a cena. Al momento non vedi alcun beneficio, ma chissà.

Mancini dopo lo stop di mano

Ti svegli con la bocca asciutta e un gran mal di testa. Provi a ricordare cosa avevi fatto la sera prima. Un aperitivo protratto troppo a lungo, tante ore in piedi, a bere per strada, tutto ciò che sognavi mentre eri a casa in lockdown a fare esercizi sul tappetino da yoga. Ti va bene pagarlo stamattina, ma qualcosa ti sfugge. Prendi il tubo nuovo di biscotti ai cereali e sai già che non riuscirai ad aprirlo senza l’aiuto delle forbici. Fai due taglietti alle estremità della linguetta e tiri, viene via subito come pelle morta. Eppure non si apre, la plastica si è rimarginata alla testa del tubo; riprovi due o tre volte, ma è uguale. Prendi il barattolo di marmellata, non si stappa in nessun modo. Provi a farlo sfiatare col coltello, ma è inutile. Prendi lo yogurt, e anche lì il coperchio non tiri via. Quando racconti il sogno alla tua terapista sembra molto sicura: i barattoli rappresentano le opportunità della vita, il fatto che non si aprano la tua incapacità di coglierle.