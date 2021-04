Il bello dell’Europa League 2021 vol. 11

Ieri è spuntato dal nulla, in tuffo come un pesce. Con quel nome da porno attore così poco danubiano ha fatto gioire una città. Tomas Holes, l’eroe dell’Emirates, dal cuore grande ma dal petto ancor più grande. Quanta panca avrai fatto per sviluppare quel torace, stracciare Barzagli, umiliare i difensori di mezzo mondo. Nel calcio il petto non viene considerato uno strumento particolarmente urgente, magari aiuta averlo sensibile alla Dzeko, non gigante alla Holes. Ma tu non hai ascoltato nessuno, volevi un petto gigante e ce l’hai fatta. Cosa dovevi tenerci? Ce lo dirai mai? Noi abbiamo provato a scoprirlo.

La pizza più grande del mondo

Come potete intuire la pizza più grande del mondo è stata fatta in Italia, a Roma per la precisione. Ha un nome, Ottavia, e un diametro di 40 metri. Per condirla c’è stato bisogno di 4000 kg di pomodoro e altrettanti di mozzarella, 190 kg di olio, 675 kg di margarina, 250 kg di sale marino, 100 kg di rucola, 125 kg di parmigiano reggiano e 25 litri di aceto balsamico Dop (chissà perché non hanno fatto una semplice Margherita). Comunque entra comodamente nel petto di Holes che la conserva per festeggiare con i compagni la vittoria dell’Europa League. È senza glutine.

Tutte le puntate de Il Bello dell’Europa League

Migliaia e migliaia di cazzate che Tomas Holes conserva nel suo petto gigante in attesa del giorno in cui lo sacrificheremo in un rituale mistico aprendogli il petto per farne un libro da vendere in edicola insieme ai biglietti per le partite di Conference League.

Il colosso di Rodi

Grosso, ma non grosso quanto il petto di Holes.

I Diari di Mussolini

Non quelli falsi di Dell’Utri, ma quelli veri di Mussolini. Si tratta, più che di diari, di una ventina di agende in cui il Duce si scriveva degli appunti, segnava gli appuntamenti, faceva dei disegnini. Li tiene non per vicinanza alle idee del Fascismo ma proprio perché Holes usa il petto come uno box store. Qualcuno che è voluto rimanere anonimo glielo ha affittato fino al 2023.