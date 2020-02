Il bello dell’Europa League 2020 vol. 8

L’Europa League si compone di momenti misteriosi in cui ci chiediamo perché i giocatori in campo si comportano in un certo modo. Ieri per esempio è successo che Simon Deli, difensore ivoriano del Club Bruges, ha parato un tiro di James come se fosse un portiere. Cosa è passato per la testa di Deli in quel momento? Quale istinto lo ha portato a improvvisarsi portiere?

Bello che l’arbitro poi abbia dovuto usare il VAR per sanzionare l’azione. Non era così chiaro in effetti.