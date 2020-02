Il bello dell’Europa League 2020 vol. 7

Buffalo Bill è stato un attore e cacciatore statunitense, scrive Wikipedia. Aveva grossi e ambiziosi baffi, occhi tristi e indossava un cappello gigantesco. Sparava come nei film: tenendo la pistola puntata e ricaricando il cane con l’altra mano dopo ogni singolo colpo. Il soprannome di “Buffalo” se l’è conquistato sul campo, battendo in una caccia al bisonte il precedente detentore del soprannome, tale William Comstock. A Buffalo Bill una cosa riusciva particolarmente bene nella vita: uccidere bisonti. Pare che in quattro anni ne abbia uccisi più di 4 mila. Non per piacere personale, o comunque non solo, ma per rifornire di carne gli operai impegnati nella costruzione della ferrovia che doveva unire gli Stati Uniti d’America di fine ottocento.

Nonostante il suo nome vi dica poco, Buffalo Bill è stato tra i principali arredatori dell’immaginario americano fatto di eleganti bianchi che sparano a indiani pazzi che vanno a cavallo come demoni. Partecipò alle guerre civili in prima persona, guadagnò una medaglia al valore e decise di mettere in scena quello che aveva vissuto in spettacoli circensi che fecero il giro del mondo: il Buffalo Bill Wild West Show.

Nel 1906 lo spettacolo arrivo nelle fredde e piovose fiandre, impressionando la cultura locale in modi che oggi possono suonare imbarazzante. A quanto pare un gruppo di studenti un giorno salutò la visita del Re Alberto al grido di “Buffalo! Buffalo! Buffalo!”. Alle Olimpiadi di Anversa nel 1920 il saltatore a ostacoli Omar Smet – membro della divisione di atletica del Gent – rispose agli applausi di incoraggiamento della delegazione americano con il triplice grido che conosciamo: “Buffalo! Buffalo! Buffalo!”. Da lì è stato un attimo prima che il club scegliesse come logo il grosso profilo di un nativo americano. Ci sarebbe da chiedersi per quale ragione una rappresentazione della dura vita nel west abbia avuto una tale presa proprio in Belgio.

Questa cosa poteva passare liscia fino a qualche decennio fa, ma oggi si discute molto su appropriazioni culturali di questo tipo. Sul New York Times è uscito un articolo intitolato “Bistecche di Tomahawk e mascotte di nativi americani: i club europei non vedono problemi”. In copertina spicca, felice e stranissima, la figura di Buffalo Ben, la mascotte ufficiale del Gent. Nell’articolo in pratica si sottolinea l’arretratezza del dibattito culturale in Europa sul tema.

Il Gent da parte sua, sul suo sito, scrive di essere conscio del dibattito culturale negli Stati Uniti, ma non aggiunge nulla. Se non che la sua raffigurazione non è stereotipica (!) né offensiva. Poi dice che il club vuole farsi promotore dei valori morali della cultura dei nativi americani nel mondo.

E questa è tutta la storia della fascinazione di una piccola comunità sportiva delle fiandre verso la narrazione del west e della frontiera, e di come abbia deciso di scegliere un logo che non c’entra nulla con la propria storia e che ha finito per diventare offensivo.