Il bello dell’Europa League 2020 vol. 5

Dice il saggio: “Sai quante parole hanno gli eschimesi per dire neve?” per intendere che queste parole sono tante, tipo 14, 41 addirittura 99. Quando lo dice, il saggio vuole intendere che insomma il mondo varia in base al clima dentro il quale ti ritrovi a crescere. Qualcuno ha provato a rispondere davvero a questa domanda, in questo approfondito articolo, perché a noi quello che interessa è se – per caso – c’erano degli eschimesi ieri a Trondheim, dove era visibile una specie di neve, che però potevamo chiamare anche nevischio, neve che non attacca bene, nevetta magari nevina.

Insomma volendo anche noi possiamo trovare tante parole per definire la neve, ma abbiamo altro a cui pensare, tipo a come esprimere il nostro amore per le squadre di Europa League quando siamo in trasferta. Il nostro quiz è quindi: come si dice? (le traduzioni potrebbero, come non potrebbero, essere state fatte con traduttori automatici).

1) Come si dice in tedesco “Kamada è il Kakà giapponese, ma con un miglior tiro da fuori”?

a) Kamada ist das japanische Kakà, aber mit einem besseren Wurf.

b) Kamada ist der japanische Kakà, aber wenn er ein Zombie wäre.

c) Kamada ist der japanische Kakà, aber ohne den verdammten Bruch der Religion.

2) Come si dice in turco “Mi sa che Erdogan porta sfiga”.

a) Bence Erdoğan alay eden bir faşist.

b) Bence Erdoğan kötü kokuyor.

c) Erdoğan’ın kötü şans olduğunu düşünüyorum.

3) Come si dice in portoghese “Forse era meglio se a Guimaraes rimaneva la nebbia”.

a) Talvez fosse melhor se em Guimarães organizassem um grande festival de fado.

b) Talvez fosse melhor se o nevoeiro permanecesse em Guimarães.

c) Talvez fosse melhor se a ditadura permanecesse em Guimarães.

4) Come si dice in ungherese “Ho pagato 26 fiorini per vede’ Varga”.

a) 26 florint fizettem, hogy elkerüljük Varga látását.

b) 26 florint fizettem az új Zalone film megtekintésére.

c) 26 florint fizettem, hogy megnézze Varga-t.

5) Come si dice in russo “Ari è il miglior essere umano sulla terra”.

a) Ари — это лучшее человеческое существо на земле

b) Ари должен играть в Барселоне

c) Возможно, Ари не должен играть в футбол

Risposte: 1. a, 2. c, 3. b, 4. c, 5. a