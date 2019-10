Il bello dell’Europa League 2020 vol. 3

Quanto ci abbiamo creduto: 6

Quanto è stato realmente forte: 4

Quanto è caduto in disgrazia: 3

Quanto sembra depresso: 3

A meno che voi non siate fan dei Vlaar, gruppo crust punk francese, il momento più importante che lega la vostra vita a quella di Ron Vlaar è la lotteria dei rigori della semifinale mondiale tra Olanda e Argentina. Un momento che probabilmente non ricordate. Van Gaal racconta che nel momento di scegliere i rigoristi ha ricevuto diversi no e si è quindi rivolto a Vlaar, che ha accettato di calciare. Per il difensore dell’Aston Villa quel Mondiale era sembrata una tardiva consacrazione, dopo una carriera sembrata sempre sul punto di decollare ma poi rimasta stagnante. Insieme a De Vrij e Martins Indi aveva composto un trio difensivo reso granitico dalle intuizioni tattiche dell’allenatore e – in quel preciso momento – Vlaar poteva sembrarvi anche forte. Poi è arrivato il rigore sbagliato che ha affossato i sogni mondiali dell’Olanda e che – ad una più attenta analisi – si è scoperto non fosse poi davvero così sbagliato.

Come sarebbe cambiata la vita di Vlaar se l’arbitro si fosse accorto che la respinta di Romero era poi finita, molto tardivamente, in porta? Sarebbe finito al Manchester United come voleva Van Gaal? E se fosse finito allo United sarebbe stato uguale il giocatore più Europa League di questo turno? Probabilmente sì, visto che anche lo United fa parte della competizione.

La carriera di Vlaar invece ha preso un piano inclinato verso il basso: oggi a 34 anni indossa la maglia dell’AZ Alkmaar, fa video in cui una skippyball, ha il fisico e la barba di tutti quegli attori di action-movie che provano a chiosare senza riuscirci Bruce Willis e spesso la notte si sogna quel rigore.