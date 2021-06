FantaEuro 2020

Ottavi

Su Italia-Austria e Francia-Svizzera mi pare che siamo tutti d’accordo, mentre gli altri due ottavi dalla parte sinistra del tabellone sono meno leggibili di quanto non sembri. La Spagna controlla il gioco e produce molto ma in una competizione breve, soprattutto nella fase a eliminazione diretta, il bug di non essere lucida in finalizzazione è troppo grosso per non pesare. Passa chi ha più giocatori senza cuore che segnano alla prima mezza occasione e la Croazia ne ha a bizzeffe. Belgio-Portogallo invece è la sfida del talento offensivo contro le difese appesantite dall’età o dalla stanchezza: quella di Fernando Santos, in particolare, non mi sembra avere la tempra per reggere l’urto di Lukaku e De Bruyne. Dall’altra parte del tabellone, invece, mi sembra che abbiano poche speranze il Galles, la Repubblica Ceca e l’Ucraina, che però potrebbe dare più fastidio del previsto al granitico sistema di gioco della Svezia. Inghilterra e Germania sono due squadre in crisi in maniera diversa: una è troppo acerba, l’altra troppo matura. Alla fine vincerà l’aforisma di Gary Lineker.

Quarti

Abbiamo battuto il Belgio con Giaccherini, Eder e Sturaro, quando i loro giocatori migliori avevano cinque anni in meno: perché dovremmo perdere oggi con una squadra più forte e che sembra fatta apposta per mandare in crisi i suoi legnosissimi difensori centrali? La riedizione della finale del Mondiale del 2018 tra Francia e Croazia andrà esattamente come in Russia: molti gol, qualche errore, una papera di Lloris, ma alla fine vincerà Deschamps. Le vere sorprese sono dall’altra parte del tabellone. A Baku va in scena il primo red wedding della competizione nel Derby del Mare del Nord tra Olanda e Danimarca: Depay sbaglia un rigore alla de Boer a dieci minuti dalla fine e all’ultimo secondo Damsgaard mette la sua firma sul miracolo danese. A Roma il quarto di finale tra Germania e Svezia è ancora più drammatico: 120 minuti di noia, un paio miracoli di Olsen, alla fine i tedeschi perdono ai rigori.

Semifinali

Italia-Francia, sì. Materazzi, Zidane, Grosso, campionidelmondo-campionidelmondo-campionidelmondo, popopopopò? No. Italia-Francia degli errori di Del Piero, di Wiltord, di Trezeguet, delle lacrime. Purtroppo noi giochiamo bene, ma arrivati in semifinale serve anche qualcos’altro, e quel qualcos’altro è Mbappé che prende Bonucci e fa la riedizione della foto con Piqué che prova a tenerlo per la maglia. Dall’altra parte c’è il Derby del Ponte di Oresund, cioè Svezia-Danimarca. Partita bloccatissima, per entrambe le squadre arrivare in finale è un’occasione troppo imperdibile per poter rischiare qualcosa. Inevitabilmente si arriva ai rigori, quello della vittoria lo segna Kjaer. I giorni prima della finale sono solo fiumi di inchiostro e retorica sulla favola danese.

Finale

Fino ad adesso avevo fatto solo previsioni, non dico possibili, ma quanto meno plausibili. Per la finale, invece, vado con l’atto di fede: la Francia perde la sua seconda finale di fila dopo essersi fatta rimontare il vantaggio iniziale di Benzema da una doppietta di testa di Christensen. La Danimarca torna ad alzare la Coppa Delaunay quasi a trent’anni esatti dalla prima e unica volta. Troppo bello per essere vero?