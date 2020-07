I migliori esterni delle squadre di Gasperini

Nel comunicato con cui l’Atalanta lo ha presentato ai tifosi nell’estate del 2017, Gosens veniva definito “un difensore dotato di una notevole struttura fisica con importanti capacità di spinta sulla fascia sinistra”. La classica dichiarazione neutrale di chi vuole far passare sotto traccia una scoperta che non si vuole ancora condividere con il mondo, qualcosa che cambierà per sempre la percezione di cosa sia un esterno di Gasperini.

Oggi Gosens non ha neanche un nome, uno dice Gosens e tutti capiscono di cosa vuoi parlare. Se la tua macchina va particolarmente bene è Gosens, se un giorno ti senti alla grande: Gosens. Quando un esterno è particolarmente performante si dice che ara la fascia, come facevano i buoi con i campi secoli fa e se c’è qualcuno che sta arando qualcosa in Serie A in questa stagione, quello è Gosens. Partendo da sinistra ha contribuito in maniera diretta a 17 gol dell’Atalanta, con 9 gol e 8 assist.

L’idea che avevamo di Gosens come difensore è stata completamente ribaltata dalla lucidità mostrata in zona gol. L’esterno tedesco supporta la manovra in molti modi diversi: può arrivare da dietro come un carro armato e saltare sopra il terzino avversario come nel gol alla SPAL, ma può anche anticipare il diretto marcatore colpendo in spaccata il pallone in controtempo come nel gol contro l’Inter, mettendo in mostra una varietà in zona gol inaspettata.

Insomma Gosens è l’ultimo stadio del progetto “esterno di Gasperini”, quello che lotta, corre, difende e attacca, segna e non fa segnare, passa e non fa passare, tutto con la stessa intensità, tutto con la stessa qualità.