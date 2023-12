Essere Enzo Ferrari

C’erano notti, fuori Modena, che cadeva tanta di quella neve davanti alle porte da restare bloccati in casa per giorni. Senza la scuola, Enzo rimaneva a letto, a fissare la lastra d’ardesia del cielo attraverso la finestra, al caldo delle coperte. La camera era gelata: i soffitti altissimi, i vetri sottili che vibravano nei telai di legno sotto i colpi del vento, nessun riscaldamento.

Erano i primi anni del Novecento. La durezza dei tempi costringeva i bambini a crescere in fretta. Da sotto le coperte, Enzo sognava a occhi aperti la sua vita da adulto. Aveva tre desideri, che nella sua testa metteva in ordine di concretezza: diventare un giornalista e scrivere di sport; tentare la carriera da tenore; e poi un terzo che non riusciva bene a mettere a fuoco. I suoi pensieri erano disturbati dai colpi delle mazzole che arrivavano dal pavimento: da basso, nell’officina di papà Alfredo, si costruivano binari ferroviari. Di quel mestiere nuovo ne sapeva poco. Dei driver, i conducenti di auto da corsa, Enzo aveva letto qualcosa sui fogli di giornale lasciati in giro da suo padre. Erano giovani, indomiti. Portavano le loro auto a correre in posti esotici che non aveva mai sentito nominare. Dove diavolo era questa Indianapolis?

Era il 1947 e l’anno dopo Enzo avrebbe compiuto cinquant’anni. L’aspettativa di vita a quei tempi era tale che un uomo a quell’età pensava a godersi la pensione. Enzo la sua vita l’aveva vissuta pienamente. Uno dei suoi tre sogni era riuscito a coronarlo, dei tre quello più azzardato: era diventato un pilota. Ne aveva sfiorato anche un secondo: a sedici anni, la sua cronaca di un Modena-Inter era finita sulla Gazzetta dello Sport. Del cantante d’operetta invece non aveva la stoffa, se n’era reso conto subito.

Per anni ha resistito ai colpi che gli ha tirato la vita. Il 1915 gli ha portato via il papà, morto di polmonite. L’anno dopo ha perso il fratello maggiore, partito per la Grande Guerra e tornato in una cassa di legno. Si ritrova solo al mondo, a Torino, lontano da casa in un altro inverno freddissimo. In tasca ha una lettera di raccomandazione dell’ufficiale ai comandi del quale ha svolto il servizio militare, un foglio di carta che non gli è bastato per entrare in FIAT come operaio. È disperato. Per sua fortuna un amico modenese gli trova un impiego nella fabbrica in cui lavora, la Cmn di Torino. All’inizio deve guidare dei camion. La Cmn però ha sogni di gloria, prepara delle auto da competizione e prende Enzo come pilota. Se la cava bene e, anche se la prima vittoria si fa attendere, arriva la chiamata dell’Alfa Romeo. Si va a Milano.

Negli anni Venti in Italia non esistono i circuiti. Si corre in strada, per le città o attraverso le campagne. Di giorno e di notte, su piste snodate tra marciapiedi e canali di irrigazione, su sterrati pietrosi e segnati dalle ruote dei carri. Con ai lati le pietre miliari a segnare le distanze, gli alberi da frutto e i pali della luce a costituire pericolosissimi ostacoli; davanti ai fari, la carreggiata attraversata magari da un gregge di pecore. L’unica cura che avevano gli organizzatori delle corse era di allagare i campi, un fuoripista si risolveva con un bagno del pilota, se andava bene. Erano per lo più gare di durata, da cinquecento e passa chilometri, su percorsi lunghissimi, per compiere un giro ci voleva anche mezz’ora. La contesa non era solo contro il tempo, un pilota sfidava soprattutto se stesso. Quanto si poteva resistere prima di cedere alla paura? Alla fatica?

Era una sfida tecnologica. Le auto dell’epoca erano mezzi rozzi, con le ruote attaccate al telaio perché non esistevano le sospensioni. Avevano due sedili, uno per il pilota, l’altro per il meccanico. Le rotture erano continue, le uscite di strada frequentissime. Si correva sul bagnato con pneumatici lisci, gli unici che esistevano. La possibilità di essere coinvolti in un incidente mortale era concreta. Una volta un pilota si lamentò con Enzo per aver sprecato dei soldi: andavano in Sicilia per correre la Targa Florio e Enzo aveva comprato i biglietti per il ritorno. Bisognava sempre mettere in conto l’ipotesi di non tornare vivi da una corsa. Quel pilota era Tazio Nuvolari.



Nuvolari, Varzi, Campari: per gli appassionati dell’epoca era come dire oggi: Senna, Prost, Schumacher. Enzo aveva corso contro di loro e in alcune gare li aveva battuti. Nel 1924 qualcosa dentro si spezza. È in viaggio verso Lione, per andare a correre con la sua Alfa il Gran Premio di Francia. Capisce che non se la sente, abbandona i compagni di scuderia e torna indietro. Aveva visto i primi piloti morire in corsa, altri lutti che si aggiungevano ai suoi lutti. Enzo ha l’abitudine di annotare tutto quello che gli succede, lascerà decine di quaderni e di agende riempiti con l’inchiostro viola e la sua scrittura fitta. Non dirà mai di aver avuto paura, un pilota la esclude a priori. Tra le sue note però scriverà: “Ho avuto un grande esaurimento nervoso”.

Tra il 1924 e il 1947 nella vita di Enzo succede di tutto. Nel ‘29 fonda la Scuderia Ferrari, che inizialmente è la costola sportiva dell’Alfa Romeo: a Milano gli affidano mezzi e piloti, Enzo è un manager che decide come elaborare le auto e quali corse correre. Nel ‘38 l’Alfa lo assume nei propri quadri dirigenziali, assorbe la Scuderia Ferrari che così cessa di esistere. L’avventura di Enzo come patron di una scuderia di auto da corsa dura solo nove anni. Nel 1939, a causa di un diverbio di poco conto, sarà persino costretto a dimettersi dall’Alfa Romeo. Sei anni dopo, finita la Seconda guerra, chiederà a un dirigente della casa milanese perché non lo riprendessero. L’altro gli dirà: «Ci siamo chiesti: chi di noi deve andar via per farti posto?». Con i soldi della liquidazione Enzo ha comprato dei terreni fuori Modena, nel comune di Maranello. Non sapeva cosa se ne avrebbe fatto, ma venivano via a un buon prezzo.

Nel 1940 l’Italia entra di nuovo in guerra. A Maranello Enzo mette in piedi un’officina meccanica, fa affari con i fascisti e con i tedeschi. Del Partito Fascista ha anche la tessera, l’ha dovuta prendere nel ‘35 per ottenere il passaporto e seguire così le sue Alfa che andavano a gareggiare all’estero. Allo stesso tempo, però, Enzo si gira dall’altra parte quando scopre che nella sua officina, di notte, gli operai fabbricano proiettili per i fucili dei partigiani. Per sette anni cammina lungo un filo sottilissimo, basta un niente per cadere giù, per prendersi un proiettile nella schiena, proveniente dall’una o dall’altra parte.

Nel 1947 Enzo ha cinquant’anni ed è un sopravvissuto, è scampato alla morte più volte, in pista e in guerra. Si sente in colpa per essere stato risparmiato, la vergogna per quel destino favorevole la porta negli occhi, la nasconde dietro alle lenti scure, gli immancabili occhiali che non toglie mai. Ha dei risparmi da parte e a Maranello ha l’officina meccanica tenuta in piedi con le commesse di guerra. Nel momento di maggiore sconforto si gioca il tutto per tutto: fonda la Ferrari, costruirà auto da corsa in proprio. Tra le brutture delle due guerre conservava un bel ricordo: il suono che veniva dal motore di un’automobile americana, una Packard in dotazione all’esercito statunitense. Quella che saliva dal cofano era la voce del motore 12 cilindri e Enzo non desiderava altro che ascoltarla di nuovo.

Nel 1951 è da poco nata la Formula 1 e quando una Ferrari passa per prima sul traguardo del Gran Premio di Gran Bretagna, mettendosi dietro tutta la squadriglia delle auto Alfa Romeo, Enzo nelle sue note scrive: «Ho ucciso mia madre». È un momento spartiacque nella storia dell’automobilismo mondiale. L’Alfa Romeo, che aveva dominato in quell’epoca mitica, si avvia verso la rinuncia alle proprie velleità sportive. Finisce come sono finiti i Lancia, i Bugatti e i Lamborghini. La Ferrari di Enzo non ne prende solo il testimone, ne rilancia la sfida con ancora più ambizione impegnandosi su tre fronti: a Maranello si preparano le monoposto per la Formula 1; le auto Sport Prototipi che partecipano alla 24 Ore di Le Mans; le Gran Turismo per le corse in salita. L’esistenza stessa della Ferrari è messa costantemente in pericolo dalla natura delle proprie attività. Ogni anno la partecipazione alle corse richiede un investimento di capitali maggiore. La vendita delle berlinette ai clienti privati diventa il principale, se non unico, mezzo di sostentamento dell’attività sportiva. Oggi il paradigma sembra invertito: il core business di Ferrari sono le auto stradali, le monoposto di Formula 1 un efficace strumento di marketing.

Le “barchette” con il cavallino rampante sul muso diventano l’oggetto del desiderio della gente che conta nel mondo. Le Ferrari sono auto costosissime e interamente personalizzate sui desideri dell’acquirente. Fatte a mano nella fabbrica-atelier di Maranello, dalle cuciture dei sedili fino all’ultimo dei bulloni. Enzo è un anti-eroe che si sottrae alla curiosità della gente, di fatto non esce più da Modena, dove ha la sua casa, e da Maranello, dove lavora anche la domenica. Tutto ciò contribuisce ad accrescerne il mito: siccome Enzo non si muove, sono gli altri che devono andare da lui. Nella campagna modenese giungono famiglie reali, attori di Hollywood, tutto il jet-set internazionale accorre a Maranello per piazzare un ordinativo, e avere per sé un pezzo del mito. Sono “i favolosi anni Sessanta” e Enzo diventa “Mr. Ferrari”, idolatrato dagli americani inevitabilmente attratti dalla sua parabola di self-made man.

Gli occhiali scuri diventano un marchio, racchiudono tutto il suo mistero. È tremendamente cinico, irascibile e mutevole di umore, un testardo monarca assoluto. I suoi detrattori lo odiano apertamente. Persino chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene non ha avuto parole tenere. «Era un uomo difficile, spesso gli piaceva farlo credere, voleva su di sé tutte le attenzioni», ha detto Luca Cordero di Montezemolo, responsabile della squadra corse Ferrari dal 1973 al 1977. Per Gigi Villoresi, pilota Ferrari, era incapace di gratitudine. Fiamma Breschi, la compagna di Luigi Musso, morto guidando per “la Rossa”, ha detto: «È un mostro. Ne nasce uno ogni mille generazioni, è troppo al di sopra di tutto, come si fa a non invidiarlo?». Amici e avversari, tutti, alla fine convengono alla stessa versione: nella sua posizione, Enzo non avrebbe potuto comportarsi diversamente. In molti erano spiazzati dalla sua volubilità. Enzo era come acqua che si adattava alla forma: a seconda dell’interlocutore, cambiava di volta in volta. Conosceva le persone, gli bastava uno sguardo: era il suo vero punto di forza.

L’avventura nelle corse non è stata tutta rose e fiori. Gli incidenti e le morti hanno continuato a infestare le sue notti. Nel 1957, durante l’ultima Mille Miglia della storia, la Ferrari di De Portago esce dalla carreggiata all’altezza di Guidizzolo, insieme al pilota e al co-pilota muoiono nove spettatori, cinque erano bambini. Nel 1961 von Trips perde il controllo della sua Rossa alla parabolica di Monza, muoiono il pilota e tredici spettatori. Nel 1967 il rogo nel quale perde la vita Bandini sconvolge i telespettatori, è solo da poco che i Gran Premi di Formula 1 ricevono la copertura televisiva. A ogni tragedia si alza il tiro e si spara dritti al cuore di Enzo. Subisce processi per procurata strage dai quali è sempre assolto. Gli ritirano il passaporto, trattato come un assassino, per scongiurare il pericolo di fuga all’estero, lui che non si muove da Maranello dal 1935. L’Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, gli dà del Saturno divoratore di figli, ovvero i piloti mandati a morire per il suo tornaconto economico. Enzo incassa e per lo più tace, rafforzando le accuse più dure. A volte affida a delle note scritte di suo pugno e consegnate alla stampa una blanda difesa, ad anni di distanza dai fatti.

I piloti non sono stati figli per Enzo, si è sempre considerato un loro pari. Anche a ottanta e passa anni, anche a decenni di distanza dalla sua ultima corsa dietro a un volante, l’istinto, l’ossessione e le motivazioni di un pilota non l’hanno mai abbandonato. Dei motori sentiva la paternità, lo dichiara in un’intervista del 1957: «I motori sono come figli: uno viene su bene e studia, l’altro firma cambiali e fa lo scapestrato. I motori bisogna capirli, perché hanno un’anima». Motori che gli hanno dato gioie, ma anche delusioni. Le infinite cure di cui avevano bisogno, la spinta costante alla ricerca e allo sviluppo che hanno rischiato di mandare più volte la Ferrari gambe all’aria. Enzo non si considerava un imprenditore ma uno sperimentatore. Avrebbe messo qualcosa di nuovo o di unico in ciascuna delle duemila vetture che uscivano da Maranello ogni anno.

Negli anni Settanta la Ferrari vince i Mondiali con Lauda e Scheckter, ma i prodromi della crisi alle porte sono già presenti. La scuderia è attaccata su due fronti: da un lato i grandi consorzi finanziari alle spalle delle marche automobilistiche più importanti al mondo continuano a pompare capitali nelle corse; dall’altro compaiono sulla scena i minuscoli costruttori inglesi, i «garagisti» come li chiama Enzo, che non hanno alle spalle una struttura industriale e nemmeno tanti soldi, ma hanno una flessibilità che la Ferrari si sogna, vincolata com’è dai contratti con i fornitori. La McLaren, la Williams, la Tyrrell, scuderie intitolate ai rispettivi fondatori, si riforniscono sul mercato di tutto l’occorrente – telai, motori, copertoni – e assemblano un’auto competitiva. Gli inglesi, che amano e odiano Enzo in maniera inscindibile, lo hanno ribattezzato “Drake”, come il corsaro Francis, per il suo stile di comando dispotico e infallibile. In quegli anni Enzo ha già venduto l’anima al diavolo: ha ceduto quote della società alla FIAT, che in pratica ha preso il controllo della fabbrica. Le berlinette sono affar loro, tutto purché gli lasciassero fare le auto da corsa. L’operazione garantisce continuità all’impresa industriale, ma la parte sportiva sta per cedere il passo.

La Formula 1 diventa via via più complessa. Enzo, che sceglie da sempre gli uomini da alternare alla guida della scuderia personalmente, non comprende che il tempo del capo-ingegnere, del singolo uomo geniale al controllo di tutte le operazioni, è finito. Finisce anche il dominio dei motori, in Formula 1 ora prevale la telaistica e l’aerodinamica, una parte del progetto di un’auto che Enzo, ossessionato dal rombo del V12, ha sempre consapevolmente ignorato.

Se ne va nel 1988. Ha compiuto i novant’anni a febbraio, fa in tempo a vedere il dominio totalizzante delle McLaren, con Senna e Prost che si accaparrano ogni vittoria. L’anno prima, la fabbrica aveva dato alla luce la F40, per tutti l’ultima vera Ferrari: innovativa e brutale, destinata a pochi, priva di compromessi. Dopo ci saranno solo «FIAT di lusso», secondo la definizione di Clay Regazzoni, pilota di Formula 1 vincitore di Gran Premi con la Rossa. A Enzo quella definizione non piaceva, ma in privato ammetteva che non era lontana dal vero. Se ne va alla vigilia di Ferragosto, la giornata che odiava di più di tutto l’anno: la fabbrica vuota per le ferie degli operai, la solitudine della campagna lì intorno, il tempo sprecato in ufficio con il telefono che non squillava. Spesso convocava i piloti e li faceva girare nella calura agostana che opprimeva il circuito di Fiorano Modenese, doveva esserci il rumore dei motori o sarebbero tornati i suoi fantasmi. Quando il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi gli chiese il perché di tanto lavoro, Enzo deglutì e prese tempo. Poi rispose: «È soltanto lavorando senza levare la testa che si sfugge al pensiero della morte».

La Ferrari veniva da nove anni di magra, con un solo titolo costruttori. Dopo la morte di Enzo ce ne sarebbero stati altri dodici, prima dell’epopea in rosso firmata dai tre uomini che ne hanno raccolto il testimone. Negli anni Duemila Montezemolo, stavolta da presidente della Ferrari, rimette la scuderia di Maranello al centro della politica della Formula 1. Più volte arriva a minacciare la scissione, non è la Scuderia ad aver bisogno della Formula 1, semmai il contrario. Le rosse possono correre tra le IndyCar o tornare a Le Mans in ogni momento. Montezemolo ricuce lo strappo non appena ottiene il riconoscimento di uno status speciale per la sua squadra. Secondo il “Patto della concordia”, ogni team riceve una quota variabile degli incassi, a seconda di come si posiziona nella classifica costruttori. Una scuderia storica come la Ferrari, invece, riceverà una quota fissa di tutti gli introiti della Formula 1, indipendentemente dalle prestazioni in pista. È una lezione che Montezemolo ha imparato dal suo maestro. Enzo, dietro l’apparenza burbera e la reclusione auto-inflitta, era comunque un uomo di relazioni. Negli anni Settanta, nella guerra tra la Federazione Internazionale e la neonata associazione che federava i costruttori di monoposto, Enzo parteggia prima per gli uni, poi per gli altri, a seconda di chi garantiva un’utilità maggiore per la Ferrari.

Non è l’unica ricorrenza tra il vecchio padrone e il nuovo presidente. Enzo curava personalmente le relazioni privilegiate con i fornitori, per ottenere materiali in esclusiva prima degli altri concorrenti o per spingerli a una ricerca più esasperata. La partnership della Ferrari con Bridgestone è stata una delle chiavi dei successi degli anni Duemila. Montezemolo è stato un allievo formidabile che ha saputo riassumere tutte le lezioni che ha imparato in una sola frase: «Non arrendersi mai».

Con Montezemolo arriva Jean Todt, un manager francese a cui Enzo inviava le congratulazioni per i successi che mieteva nell’adorata Le Mans con la Peugeot, telegrammi che con il senno di poi hanno il sapore di un’investitura. E infine c’era quel tedesco, che Enzo avrebbe adorato, per la dedizione assoluta che aveva per il lavoro, tale e quale alla sua. Quando nel 1996 Michael Schumacher chiede di riaprire le porte della casina bianca al centro del circuito di Fiorano, gli appartamenti in cui Enzo aveva un ufficio e dove la domenica guardava le gare in TV, non lo fa solo per comodità, perché era stufo di dormire in camper lì nei pressi della pista. Lo fa per lanciare un segnale: c’è un nuovo “Drake” e non si darà per vinto finché la Rossa non tornerà alla vittoria.

Il gesto di Schumacher, l’epopea che scriverà con Todt e Montezemolo, è qualcosa di tangibile, che ha fatto la storia della Ferrari. Che è anche, inevitabilmente, la storia di Enzo, fuoriuscita dall’immaginazione di un bambino che guarda il soffitto per non pensare al freddo modenese. Nel dicembre del 1964, durante un’intervista al quotidiano Il Giorno, Enzo scolpisce nella pietra una di quelle massime che assommano una vita intera: «Se qualcuno mi dice: “Tu sei Enzo Ferrari”, mi scappa da ridere. No, dico, sono uno che ha sognato di essere Ferrari».