Hasta luego, Ecos

Emiliano Battazzi

Seguo Ecos del Balon all’incirca da quando ho iniziato a scrivere per l’Ultimo Uomo. Molti anni da lettore che mi hanno permesso di apprezzare appieno il tratto distintivo di Ecos: toccare tutti i temi legati a una partita di calcio, proponendo sempre almeno un punto di vista. Ecos ha quasi sempre fornito analisi brevi, ma con una grande capacità di cogliere gli aspetti importanti di una partita e di un giocatore: sintesi e profondità, un binomio difficile da raggiungere, figuriamoci trasformarlo nello standard per il proprio pubblico.

Ho avuto la fortuna di leggere Ecos durante il ciclo del nuovo Grande Real, quello di Zinedine Zidane allenatore. Una squadre capace di vincere tre Champions League consecutive – una sequenza di successi mai accaduta prima, e che probabilmente mai più vedremo – il cui stile noi di UU abbiamo definito «calcio liquido», capace di adattarsi ogni volta al contenitore preparato dall’avversario, dalla fase di gioco, dal momento. Una squadra difficilissima da commentare e descrivere, capace com’era di farsi umiliare in casa dal Barcellona e vincere la Champions nel corso della stessa stagione. Così Ecos ha descritto la vittoria del Real a Monaco di Baviera nel 2017: “Il Real non ha perso la calma in nessun momento. Sa bene come funzionano queste partite, in cui non esistono né squadre né campioni impossibili; il timone della partita cambia continuamente di mano e si tratta soltanto di rimanere in piedi negli istanti in cui è il Bayern ad attaccare. Dell’altro aspetto, cioè colpire quando attacca il Real, si incarica Cristiano Ronaldo. È relativamente facile”.

In un bellissimo pezzo che analizzava il possibile inserimento di Ceballos nel gioco di Zidane, il sistema inafferrabile del Real veniva così presentato, partendo dal fatto che i Blancos sostanzialmente non perdevano mai il pallone: “Così, alla fine è il Real che raggiunge l’equilibrio [grazie al pallone]. Non è un ordine concordato. Non è una tattica, e non è neppure gioco di posizione studiato al dettaglio. Ma è un sistema. Il sistema invisibile”.

La più precisa descrizione di questi strani anni di dominio europeo del Real l’ho trovata però nel pezzo indicato all’inizio: l’analisi della sconfitta (ininfluente) nella semifinale di ritorno della Champions 16-17 contro l’Atleti di Simeone. Qui Abel Rojas ci serve sul piatto una spiegazione valida per i tre anni di vittorie madridiste e di sospensione dell’incredulità di noi spettatori: “Il Madrid non ha tremato neppure nel pieno del terremoto. Con la Decima, l’Undicesima e con Zidane, questa rosa di giocatori ha acquisito una conoscenza della Champions che le permette di uscire con un vantaggio da tutti i punti di inflessione che si verificano durante una partita. Non importa che sia a suo favore o contro; che succeda a pochi minuti dall’inizio o dalla fine; che coinvolga le grandi stelle o i gregari; qualunque cosa accada, sono i Blancos che ne escono meglio, e soprattutto con maggiore chiarezza mentale, dopo ognuno di quei momenti che li costringono a ripensare il loro atteggiamento. Qualcosa di quasi mai visto nei 61 anni di questa competizione”.

Da quando proprio Abel Rojas, uno dei fondatori, aveva lasciato Ecos per entrare nel settore tecnico della Real Sociedad come analista (un fatto sconvolgente per un sistema calcio conservatore come quello italiano, ma non così infrequente in Spagna e in Germania), era già tutto diverso: non peggiore, non migliore. Semplicemente diverso. Nella lettera di commiato pubblicata sul sito, l’altro fondatore Ajenjo ha preferito non scrivere adiós: e allora hasta luego, Ecos, e grazie di tutto questo tempo insieme.