Due squadre che hanno dimenticato come si segna

Questo è un estratto di “Cosa cambia al Fantacalcio”, la newsletter di Fantacalcio e statistiche riservata agli abbonati di Ultimo Uomo e curata da Nicola Santolini. Ogni venerdì consigli sulla nuova giornata di Fantacalcio e considerazioni su quella passata. Se non sei abbonato (strano) puoi farlo qui.

Nell’ultimo turno di Serie A si sono affrontate Empoli e Udinese e la partita è terminata in parità, 0-0. Non si può dire che entrambe le squadre non ci abbiano provato – 18 tiri per i toscani e 11 per i friulani – anche se con occasioni di scarsa qualità. In generale l’Empoli è stato un po’ più pericoloso, 1.08 npxG contro 0.61.

Già prima di questa giornata Empoli e Udinese erano tra le squadre maggiormente in underperformance del campionato, anche perché le statistiche avanzate delle due squadre – almeno offensivamente – sono tutt’altro che pessime.

L’Empoli è 13° in Serie A per non-penalty xG creati (6.7) e l’Udinese addirittura 7°, a quota 9.5 npxG, ma i non-penalty gol segnati sono rispettivamente 1 e 4. Per rendere meglio le proporzioni di queste underperformance, l’Empoli ha prodotto più o meno gli stessi npxG della Lazio, che però ha segnato 9 gol su azione, mentre l’Udinese ha segnato 9 gol in meno di Milan e Juventus, nonostante volumi di gol attesi molto simili. In percentuale, si tratta di un’underperformance del -85% per i toscani e del -58% per l’Udinese.

Tra i friulani il primo a essere finito sulla graticola è Lorenzo Lucca: l’attaccante è quinto in Serie A per npxG – 2.68 – da cui ha però fin qui ricavato solo 1 gol. Ma non è certo il solo responsabile: anche Thauvin, Lovric e Perez – che hanno accumulato più di 1 xG a testa – sono ancora a secco. Una contingenza negativa di praticamente tutta la squadra, che non può essere compensata dall’overperformance individuale di Samardžić. La questione, sul piano fantacalcistico, più interessate probabilmente riguarda proprio Lucca: riuscirà a regredire un po’ verso la media, o si rivelerà un attaccante poco efficiente? Non abbiamo la sfera di cristallo e – cosa ben peggiore – nemmeno uno storico di dati affidabili delle stagioni precedenti su cui speculare, essendo alla sua prima annata con un minutaggio ragionevole in un campionato di primo livello. Lorenzo Lucca sembra proprio uno di quei casi in cui il delta tra floor e ceiling è potenzialmente enorme.

Nell’Empoli invece inizia ad aleggiare la spiacevole sensazione che semplicemente nessuno possa fare gol. Già nella scorsa stagione è mancato un attaccante di riferimento: Satriano prima e Piccoli poi sono andati malissimo, Destro ha proseguito il suo processo di bollitura, e Caputo ha vissuto forse la prima vera stagione di declino. La squadra di Zanetti ha quindi dovuto sparpagliare i suoi gol tra diversi giocatori: 6 per Cambiaghi, 5 – con 2 rigori – di Caputo, 4 di Baldanzi. Se la situazione non prometteva granchè, dal punto di vista realizzativo l’inizio di questa stagione è stato però abbastanza tragico. Cambiaghi e Caputo non hanno ancora segnato, di Destro meglio non parlarne, e anche i nuovi arrivi non sembrano promettere bene: Gyasi e Cancellieri, fondamentalmente due ali difficili da collocare nell’Empoli, non sono finalizzatori efficienti. Probabilmente ha già giocato più di quanto preventivato anche Stiven Shpendi, 12 gol nella scorsa stagione in Serie C a Cesena, che non è sembrato ancora del tutto pronto, e comunque ha caratteristiche atipiche per una prima punta. I giocatori offensivi dell’Empoli saranno stati tra i più contesi delle aste, e probabilmente a parte qualche nostalgico di Caputo quello più gettonato è stato Cambiaghi, su cui in estate c’è stato parecchio hype (forse fomentato da un certo podcast?). I suoi numeri offensivi sono peggiorati sensibilmente – da 0.21 a 0.11 npxG per 90’ – e ripetere un’overperformance come quella della scorsa stagione (6 gol da 3.37 npxG) non è banale, ma probabilmente il miglioramento del suo rendimento passerà soprattutto da quello di tutta la squadra. Insomma, bisogna sperare in Andreazzoli, di nuovo.