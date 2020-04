Com’è andato il Draft NFL 2020

Manuel

A Las Vegas spendono la prima scelta della loro storia per l’ex Alabama, facendo di Ruggs il primo ricevitore a essere scelto in questo draft. Non credo sia un brutto giocatore, anzi, ma non credo che i Raiders l’abbiano scelto per quello che sa fare ma per quello che pensano che possa fare.

Al college la produzione è sempre un fattore poco indicativo, ma con appena 12 ricezioni da più di 20 yard in carriera non ha dimostrato di essere una deep threat. Ha i mezzi per farlo? Il 4.27 registrato sulle 40 yard suggerisce di sì. Lo è stato ad Alabama? No. I Raiders l’hanno preso soprattutto per allungare il campo? Probabile.

Gruden a Mayock pensano di aver preso il prossimo Tyreek Hill, ma si sono trovati in mano “solo” un gran bel ricevitore. Speriamo che la differenza tra aspettative e realtà non penalizzi entrambi.

Grade: Ma pagare Amari Cooper no? | C+