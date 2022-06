Draft NBA 2022, la notte di Banchero scelta per scelta

Come detto in precedenza, questa è una scelta che ha iniziato a prendere forma circa 24 ore prima del Draft ma che in pochi avevano realmente preso sul serio. E invece i Magic hanno deciso di virare fortemente su Banchero, chiudendo un ciclo di pick volte alla ricerca del potenziale e dell’upside tecnico per prendere un giocatore che da questo punto di vista è già molto maturo.

È senza ombra di dubbio il miglior attaccante di questa classe, un realizzatore e creatore di gioco che dalla posizione di ala ha mille armi per poter far male alla difesa avversaria, combinando grande forza fisica, un controllo del corpo e di piedi esaltante e un ottimo skillset, un bagaglio tecnico che gli permette grande varietà di soluzioni.

Abbastanza incerto il suo profilo difensivo, dove ha sicuramente istinti e feeling naturale per compensare una mobilità limitata, ma che potrebbe metterlo in difficoltà contro giocatori più rapidi. Da questo punto di vista Orlando però ha anche i giocatori (Franz Wagner e Jonathan Isaac se torna su tutti) per poterlo coprire difensivamente.

Sicuramente pronto dal giorno 1, ma occhio che i miglioramenti non sembrano essere finiti, soprattutto se riuscirà a recuperare la velocità che aveva al liceo, sacrificata temporaneamente per sviluppare il corpo che vedremo battagliare già dalle prime partite della prossima stagione.

Il vestito viola è un riferimento all’università di Washington, luogo in cui si sono incontrati mamma e papà nei loro giorni da studenti-atleti. Gli Huskies non avevano preso benissimo la sua decisione di preferire Duke e ha deciso di farsi perdonare così.

OKLAHOMA CITY THUNDER – Chet Holmgren (FC, Gonzaga)

Holmgren a prima vista sembra uscito dai disegni di un cartone animato a là Roger Rabbit: un perticone di 216 centimetri con un busto corto ed esile e gli arti altrettanto esili ma infinitamente lunghi. E invece dietro a questo aspetto fumettistico si forma un giocatore unico nel suo genere, tecnicamente inedito considerando il telaio e che fa della competizione e dell’intensità il proprio pane, anche se il peso fisicamente non glielo consentirebbe… ma qui si torna alla storia del calabrone e del volo.

I Thunder si assicurano un difensore con potenziale élite per la sua capacità e caparbietà di farsi trovare sempre nel posto giusto, usando le sue leve per oscurare la vallata al ferro, sfruttando rapidità di piedi e di salto per arrivare prima degli altri. Offensivamente poi è un blocco di creta da modellare per il bagaglio a disposizione che gli permette di tirare da fuori, mettere agilmente la palla a terra in campo aperto e muoversi con grande fluidità in attacco.

La grossa incognita però non può che riguardare la sua gracilità fisica: se riuscirà a trovare il modo di sopravvivere o addirittura sfruttarlo a suo favore, allora per i Thunder è una vittoria senza discussioni.

La storia di Chet Holmgren.

HOUSTON ROCKETS – Jabari Smith (F, Auburn)

Sicuramente il giocatore che ha subito la delusione più grossa della serata, come non ha mancato di dimostrare nel momento in cui è stato scelto; Jabari Smith infatti era proiettato da settimane come prima scelta assoluta, salvo poi arrendersi agli avvenimenti sopra descritti.

Potrà essere deluso lui, ma per i Rockets rimane una situazione più che vantaggiosa, portandosi a casa un talento offensivo già ben definito nell’immediato ma anche molto futuribile in termini di margini di miglioramento e crescita individuale: a 208 centimetri Smith è il giocatore col maggiore impatto al tiro di tutto il Draft, un’ala che può rilasciare il pallone sopra la testa di tanti avversaei da ogni posizione del campo e senza mai alterare la sua meccanica. Un vero piacere per gli occhi.

Anche il contributo difensivo rimane invitante: non ha piedi velocissimi ma sembra avere comunque le competenze per diventare un potenziale lungo capace di cambiare sul perimetro, oltre alle doti mostrate in termini di difesa del ferro.

Il fit con Alperen Sengun nel frontcourt sembra fatto dal sarto, e anche quello con Jalen Green in termini di possessi, in attesa di capire se Smith avrà i numeri per poter sostenere i possessi importanti delle partite sulle sue spalle.