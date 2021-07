Come è andato il Draft NBA 2021

Dopo aver preferito un esterno alla seconda scelta assoluta, i Rockets una volta visto che il lungo turco rimaneva libero dopo la Lottery si sono fiondati su di lui e hanno imbastito una trade con i Thunder per assicurarselo.



Sengun è un centro puro che strizza l’occhio ai puristi del gioco per la sua tecnica in post basso e in area che lo rendono un realizzatore interno di tutto rispetto e che gli ha permesso di dominare il campionato turco, ma allo stesso tempo è mobile, talentuoso e sta ampliando il range del suo tiro, sfruttando le mani morbidissime. Le scommesse su difesa e atletismo sono aspetti su cui i Rockets dovranno lavorare maggiormente con lui.

Last night Alperen Sengun continued to show his unique combination of skills, agility and high IQ for an 18yo (July 2002).

Look how he uses the in&out dribble with both hands to get past two more agile defenders, from transition and iso situations. pic.twitter.com/iHQJ5cEXiX

— Lorenzo Neri (@lorenzoneri84) May 15, 2021