Berardi contro il Milan: le partite leggendarie

La prima volta che Domenico Berardi incrocia il Milan non ha nemmeno vent’anni e quella barbetta diabolica che porta ora non gli è ancora cresciuta. Tutto magro e sbarbato si aggira fra le carcasse di una squadra che – a guardarla oggi – ha l’aria di una civiltà perduta. È il tardo Milan berlusconiano e quello è il primo anno di autentica decadenza, coincisa con la cessione estiva di Ibra e Thiago Silva. Il ritorno di Kakà, sulle note di Antonello Venditti sul fatto che certi amori non finiscono, faceva entrare il Milan nel post-moderno, in cui Berlusconi e Galliani sono ridotti a citare sé stessi. In panchina c’è Massimiliano Allegri, che sta cominciando a perdere i capelli.

Nella nebbia di Reggio Emilia, dopo 13’, il Milan è già in vantaggio 2-0 con le reti di Robinho e Balotelli (che ha segnato su assist di Cristante), ma pochi minuti dopo Berardi riapre la partita con un inserimento profondo dietro la linea che pensavamo gli avremmo visto fare più spesso in carriera. Berardi si infila tra Zapata, Bonera e Abbiati controllando col destro e infilando col sinistro in un unico movimento. La furbizia con cui ruba il tempo a tutti, la totale assenza di gioia una volta che il pallone va dentro, fanno parte del suo stile ispido e malizioso. Un ragazzo cacciato dalle squadre giovanili perché preferiva palleggiare che fare i giri di campo, che fingeva i mal di pancia per non andare a scuola.

Poco dopo segna il 2-0 ed è un altro gol strano e furbo. Lanciato in porta, deve controllare con la coscia un pallone che non vuole saperne di restare a terra; e così Bonera fa in tempo a recuperarlo e a strozzargli il tiro. Sull’incespicare della corsa, su gambe che sono zeppetti, Berardi pare poter cadere, e invece mentre incepisca trova il modo di proteggere il pallone, e mentre protegge il pallone ha già organizzato un tiro mentre nessuno ormai se lo aspettava. Un tiro di collo, in giravolta, cadendo, fatto passare a lato di Bonera – usato per ostruire il campo visuale di Abbiati. Berardi lo sappiamo ha avuto un inizio di carriera particolare: dopo diversi tentativi andati a vuoto di entrare in un settore giovanile di un club importante, è stato poi notato dal Sassuolo mentre giocava a calcio a cinque a Modena. Questo percorso si riflette forse in uno stile di gioco in fondo poco convenzionale, che brilla in momenti inattesi come questo.

Nel terzo gol Berardi è scappato alle spalle di Emanuelson mentre sta arrivando un cross da sinistra. Un pallone complicato su cui pensare una conclusione, ma Berardi accorcia il passo e schiaccia la palla di controbalzo col piede debole. Questo tipo di azioni suggerisce uno sviluppo tecnico di Berardi, tutto un mondo di possibilità, che non si è mai realizzato. In quel mondo vediamo Berardi spostarsi dall’amata fascia destra per giocare nella scomodità della zona centrale, facendo fessi difensori più grossi ma meno furbi. In quel mondo Berardi è titolare da punta centrale nella Nazionale italiana e della Juventus, capace di vincere o quasi la classifica cannoniere quasi ogni anno. Una specie di reincarnazione di Del Piero, che ha avuto una sua vera realizzazione solo in qualche carriera visionaria di Football Manager. A inizio carriera Berardi era il progetto di un grande attaccante, non pensavamo che avrebbe abbandonato la smania di gol per amore dei piccoli ricami che fa durante le partite.

È la prima stagione di Berardi in Serie A e in quel momento sembra avere un istinto da finalizzatore raro. Quanti teenager si presentano nel massimo campionato e segnano 4 gol al Milan, e poi segnano altri dodici gol e segnano più di 30 gol nelle prime due stagioni di Serie A? Ci fosse stato Mancini sulla panchina della Nazionale, probabilmente avremmo visto subito Berardi nell’Italia. I tempi erano diversi, e dovremo aspettare altri quattro anni.

All’inizio del secondo tempo Berardi segna il gol più convenzionale della serata, quello che continuerà a fare per quasi dieci anni di Serie A. Un inserimento centrale a rimorchio al limite dell’area, concluso con un tiro di piatto moscio ma che entra in porta trovando una deviazione. Quella partita è rimasta nell’immaginario comune come l’inizio di una maledizione, di un marchio di sangue che per qualche ragione collega Domenico Berardi al Milan. Dopo la partita Massimiliano Allegri viene esonerato dalla panchina del Milan, distrutto dalla maledizione di Berardi.

Si racconta che dopo quella partita a Bocchigliero, il paese in cui è cresciuto tra la Sila e il Mar Ionio, la gente sia uscita per strada a festeggiare. I giornali si sono riempiti di articoli che raccontavano la strana storia di Berardi, scoperto a Modena in un campo di calcetto mentre era andato a trovare suo fratello fuori sede. Il Quotidiano del Sud va nella casa materna, e sua madre ha il tavolone di casa ricoperto di giornali che parlavano di Domenico. Chiedono al suo allenatore, Eusebio di Francesco, se non somigli a Francesco Totti, ma no: «È giusto che guardi altri giocatori: o Messi o magari Cristiano Ronaldo, oppure Ozil che è mancino come lui».