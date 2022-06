Dizionario del calciomercato

«Si può dire di ogni idea quello che è stato detto del Messia: non ha padre, non ha madre, non ha nessun antenato, perché non c’è principio dei suoi giorni né una fine della sua vita»

Soren Kierkegaard

Figura leggendaria del calciomercato, lanciata dal Condor Galliani nei suoi anni più decadenti, Mr. X rappresenta l’attesa messianica. In assenza di obiettivi di mercato chiari e definiti per una grande squadra, i media – magari imboccati dai dirigenti – mettono in giro la voce che si sta lavorando su un profilo ancora sconosciuto. Se quindi quella società sembra che non si stia muovendo in modo concreto, è perché sta lavorando questa pista misteriosa. La segretezza accresce le aspettative, perché le cose tenute nascoste sono le più preziose e delicate. Tutti i tifosi possono crogiolarsi e struggersi nell’attesa di Mr. X. Se un nome preciso, un nome qualsiasi, può non accontentare tutti, l’attesa di Mr. X può riempirsi di aspettative diverse, e che quindi soddisfano tutti. Mr. X è come il sorriso della Gioconda, è come l’oroscopo, è come le macchie di Roscharch.

Mr. X è un vuoto denso di possibilità. Un involucro che i tifosi possono riempire con le proprie fantasie, dandogli la forma che preferiscono. Per questo Mr. X è l’essenza stessa del calciomercato, un sogno remoto, il mare di nebbia osservato dal viandante, una promessa di felicità che sappiamo in fondo essere falsa. Un incanto a cui vogliamo cedere, abbandonando per un attimo il nostro scetticismo da persone adulte.