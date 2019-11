7 gol per celebrare David Villa

Al Valencia Villa è al picco atletico, è una minaccia da ogni zona del campo: si muove continuamente su tutto il fronte offensivo, offrendo linee di passaggio ai compagni ed è una calamita per filtranti, gli basta uno sguardo d’intesa e in pochi attimi è oltre la linea difensiva. È attraversato da una scarica elettrica continua, non sta mai fermo, la velocità di esecuzione e la varietà di calcio lo portano a segnare in tutti i modi: 129 gol in 225 partite, mai meno di 20 a stagione. Nel suo picco, a Villa praticamente basta ricevere entro i 30 metri con la visione della porta per trovare il modo di far andare il pallone in rete.

Questo contro il Getafe è forse la cartolina migliore di quel momento: pur partendo da dietro la metà campo, la sua velocità lo porta in una manciata di secondi a superare la linea difensiva e a mettersi in mostra per il filtrante. Va troppo veloce per permettere ai centrali di girarsi e quindi è già solo lanciato verso l’angolo dell’area quando il pallone gli arriva. Il passaggio gli arriva verso destra e ha tutto il tempo di alzare la testa per vedere dove si trova il portiere e superarlo con un morbido tiro a giro di collo interno di prima. Il portiere salta e poi capisce di non poterci arrivare, allora ritrae le braccia in segno di resa.