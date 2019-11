6 curiosità dalla tredicesima giornata di Serie A

Ci siamo lasciati alle spalle una settimana internazionale da leccarsi i baffi, sublimata dallo storico 9-1 rifilato dagli azzurri all’Armenia in cui i record e le primizie sono piovute come le ciliegie. Una gragnuola di reti in cui, per esempio, abbiamo mandato in rete giocatori provenienti da sette regioni diverse: Campania (Immobile), Toscana (Zaniolo), Sardegna (Barella), Lazio (Romagnoli), Marche (Orsolini), Liguria (Chiesa) e Circoscrizione Estera (Jorginho). Sopraffatti dall’impresa da capogiro del Flamengo, in grado di vincere Coppa Libertadores e Brasileirão in meno di ventiquattr’ore, passiamo all’esegesi dei Fatti Strani accaduti nella giornata numero 13.

Roberto Mancini, nato a Jesi, si sta occupando di alzare la quota-Marche in Nazionale: oltre all’ascolano Orsolini, nella sua gestione ha esordito e segnato in Nazionale anche Stefano Sensi, nato a Urbino come Raffaello Sanzio.