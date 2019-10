6 curiosità della nona giornata di Serie A

Un colombiano, un ivoriano e un macedone al servizio di un brasiliano naturalizzato italiano: il nuovo Genoa di Thiago Motta sembra proprio un felicissimo blockbuster internazionale. Il record è noto da diverse ore e fa già bella mostra nella biografia di Wikipedia, ma non smette di strabiliarci: al suo esordio da professionista, Motta è diventato il primo allenatore a veder andare in gol tutti e tre i giocatori entrati dalla panchina (Agudelo, Kouamé e Pandev) nella storia della serie A. O meglio, dal 1995/96, cioè da quando è consentito sostituire tre giocatori in una partita. Di fronte all’eccezionalità di una prima volta non possiamo che toglierci il cappello, ricordando che tante volte si era arrivati a un massimo di due “riserve” in gol (l’ultima nel turno precedente, quando De Zerbi aveva tentato la rimonta sull’Inter pescando dalla panchina i gol di Djuricic e Boga). Il caso più famoso è certamente Juventus-Roma 2-2, partita-scudetto del campionato 2000/01, quando Capello agguantò il pari grazie ai gol di Nakata e Montella, entrati a metà secondo tempo.



Una Fiorentina per sette

A Vincenzo Montella lo 0-0 della sua Fiorentina contro la Juventus dello scorso 14 settembre deve essere piaciuto talmente tanto che contro la Lazio ha schierato per la settima volta di fila il medesimo undici titolare: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ribery. Dal 1994/95 solo un allenatore è riuscito a fare meglio: curiosamente il suo avversario di ieri, Simone Inzaghi, che dal 14 ottobre al 10 dicembre 2017 propose otto Lazio consecutive in fotocopia (Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile). Ora però, proprio a un passo dal record, per Montella si fa durissima, non solo per il turno infrasettimanale che potrebbe obbligarlo a un minimo di turnover, ma anche a causa dell’infortunio muscolare di Caceres e della possibile squalifica di Ribery. Vincenzino, riprovaci!



La serie della Fiorentina di Montella è iniziata contro la Juventus proprio come la serie della Lazio di Simone Inzaghi, che prese il via da questa storica vittoria per 2-1 allo Stadium.