Le migliori scene di Sogno Azzurro

Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d’oro europea, è stato quindi il miglior essere umano in Europa per reti segnate nella stagione 2019/20. Non pare aver bisogno di consigli su come si segnano dei gol. Da fuori quindi può averci stupito questa scena in cui Mancini gli spiega il movimento che deve fare: non partire dal centro e finire sull’esterno, ma partire dall’esterno per finire al centro. Immobile poi dice che questo tipo di cose «Ti aiuta, ti fa piacere».

Ma quale dieta

Ormai conosciamo tutti la canzone di Luca il sole di notte. Ecco le mie strofe preferite, tradotte in italiano per evitare errori di trascrizione del napoletano:

«Ste polpette me le mangio come fossero fruit joy»

«Questa pizze fritte sono caramelle per me»

«Crodino portami una pizza / Va bene»

«Da bere un bel panino / Io il panino mica me lo mangio, me lo bevo»

Non mi viene in mente una cosa più postmoderna del fatto che questa canzone sia diventata il nostro inno dell’Europeo. Ma se negli scorsi giorni sembrava giusto una piccola curiosità scovata da giornali, guardando Sogno Azzurro ci si accorge che Ma quale dieta ha una centralità tale che comincio a pensare che non avremmo vinto senza. Pessina la definisce «un rito». Dice che la mettono «ovunque». Chiellini confessa di aver dovuto imparare le parole a memoria per far parte del gruppo. Ogni volta che la canzone parte Lorenzo Insigne alza le braccia e chiama il coro, sorridente e felicissimo mentre si gode la sua egemonia culturale.

Lorenzo Insigne, persona incredibile

C’è tutta la sequenza di Insigne che fa scherzi da scuola media e Immobile che dice «Non posso più camminare guardando il telefono» e aggiunge «Poi io so uno che si spaventa facilmente. Mi fa veni i brividi dalla paura».

Mancini prevede le partite

La sensazione che Mancini prevedesse l’andamento delle partite, anche nei loro più insignificanti dettagli, è accentuato dal montaggio. Quando però dice che il Belgio ci concederà diversi tiri da fuori e poi Insigne segna col tiro a giro, è impossibile non pensare a un potere profetico del CT. Quando chiedono a Insigne del suo bellissimo gol, quello ne parla mal volentieri, si concentra invece – piuttosto indispettito – sul fatto che nessun centrale del Belgio è uscito a prenderlo: «Là il centrale deve uscire!». Anche il nostro giocatore più tecnico ha bisogno di sottolineare il nostro amore per l’arte difensiva.

Insigne, Verratti, Salsano e il fuorigioco

Si parla a lungo e in modo confuso di un possibile schema da calcio d’angolo. Su calcio d’angolo, in effetti, non c’è mai fuorigioco, ma Salsano si concentra molto sul fatto che passando la palla indietro non è mai fuorigioco (intendendo che la posizione della palla, su calcio d’angolo, è automaticamente indietro al passaggio) e forse finisce per confondere i due giocatori italiani. Da come parlano, Verratti e Insigne non sembrano conoscere del tutto la regola del fuorigioco. Del resto a un certo punto del documentario Verratti chiede letteralmente «Oggi che giorno è?».

Daniele De Rossi ribatte il rigore di Italia-Francia

De Rossi felicissimo in ogni immagine, in ogni parola, mentre monta le porticine, porta i conetti in campo, prova i lanci lunghi insieme a Verratti, dà le casacche, e qui batte il rigore nello stesso identico modo della finale contro la Francia nel 2006 a Berlino. Tiro forte a incrociare sotto al sette. Gli dicono «Questa scena l’ho già vista in Germania» e lui risponde «Io ho visto uno che s’è stirato».