Cosa dicono le statistiche sulla corsa scudetto

La differenza reti attese del Napoli.

Il Napoli ha avuto una chiara flessione nella parte centrale del campionato, che è arrivata in coincidenza dell’infortunio di Osimhen e della successiva partenza per la Coppa d’Africa di Koulibaly, Anguissa e Ounas. Il peggioramento ha riguardato sia i numeri offensivi che quelli difensivi.

Si racconta molto di ciò che il Napoli fa con la palla ed è normale che sia così. Parliamo comunque di una squadra che, negli ultimi tre campionati, ha tenuto il pallone per il 56% del tempo di possesso di una partita. Ma il Napoli basa una grande fetta delle sue fortune anche su un’ottima fase difensiva. Quella di Spalletti è la squadra che concede meno Expected Goals in campionato. Non è solo basso il numero totale di occasioni concesse, è anche bassa la pericolosità media di ogni occasione: l’xG medio per ogni tiro concesso è il più basso della Serie A. Il Napoli difende bene la porta e, quando non può difendersi controllando la palla, spinge gli avversari in zone di campo meno pericolose di altre.

Il Napoli non ha il PPDA del Torino (l’indice che misura la qualità del pressing), non ha il numero di recuperi palla nella metà campo offensiva del Verona, i suoi difensori non stanno alti sul campo quanto quelli dell’Atalanta. Però l’approccio misto che il Napoli ha già da qualche stagione – ultra-offensivo nell’ultimo terzo di campo, ultra-conservativo altrove – funziona, probabilmente perché i giocatori che il Napoli ha in rosa sono in grado di applicare questo registro difensivo meglio di altri. Gli avversari del Napoli mettono in gol in media il 6% dei tiri che gli azzurri concedono dall’inizio della stagione a oggi. Inter e Milan, che pure fanno bene rispetto alle medie del campionato, sono lontane da questo tipo di efficacia difensiva.

Percentuale di conversione concessa dal Napoli in stagione. Essendo una statistica difensiva la linea della quota scudetto va letta al contrario: si rimane in corsa per il titolo restando sotto la linea.

Per Spalletti, quindi, gran parte della corsa scudetto passerà proprio per questo obiettivo: mantenere la forma difensiva di inizio stagione. Rispetto alle ultime sei stagioni, la forma difensiva del Napoli, così com’era fino a un mese e mezzo fa, poteva bastare per lottare per il primo posto. Ma adesso le cose stanno peggiorando. Il Napoli non è più impermeabile quanto prima, nelle ultime uscite gli avversari hanno trovato più spesso la via del gol e la forma difensiva è peggiorata, come si vede bene dal grafico. Forse è una questione di stanchezza fisica o mentale, perché sono troppe le occasioni semplici da trasformare che concede. In ogni caso l’incremento delle ultime settimane preoccupa perché le speranze di scudetto del Napoli si giocheranno soprattutto senza la palla.