Cosa vi siete persi dalla sosta per le Nazionali

Percy Mahinda Rajapaksa (stando a Wikipedia, comunemente conosciuto come Mahinda Rajapaksa) è il Primo Ministro dello Sri Lanka. Se vi state chiedendo cosa accomuni Maldive, Seychelles, Bangladesh e Sri Lanka, oltre al rischio concreto di scomparire più o meno presto dalla faccia della Terra per via del cambiamento climatico, oltre al fatto di starsene appollaiate come un atollo al centro dell’Oceano nelle ultime 50 posizioni del Ranking FIFA, oltre al fatto di aver detto addio al Sogno Del Mondiale già da un pezzo (le Seychelles – che appartengono alla CAF – già dal 2019, le asiatiche da Giugno: Bangladesh ultimo nel suo girone, Sri Lanka penultimo ma perché la Corea del Nord si è ritirata, Maldive penultime ma perché insomma, c’era Guam), beh: c’è che in questa finestra internazionale si stanno giocando, agguerritissime, la Prime Minister Mahinda Rajapaksa Cup, un trofeo intitolato a Percy Mahinda Rajapaksa aka Mahinda Rajapaksa.

Il grimaldello che ci ha permesso di scardinare lo scrigno prezioso di questo torneo, forse un tantinello autocelebrativo, bisogna ammetterlo, è Francesco Moriero, che ha da poco assunto il timone della Nazionale Maldiviana. Se non ci fosse stato lui ci saremmo interessati mai a Maldive-Sri Lanka? Probabilmente no. Diciamo che Moriero è stato per noi un po’ quello che la storiella dei principi di Serendippo è stata per Horacio Walpole (peraltro Serendippo è il nome persiano dello Sri Lanka): ci ha regalato una serendipità, nel senso di fortunata scoperta inaspettata.

L’esordio di Moriero è stato piuttosto pirotecnico: le sue Maldive, guidate dal maturo capitano Ali Ashfaq, un uomo con una barba spaziale e record altisonanti, a fine primo tempo vincevano 3-0. Il quarto gol, proprio di Ashfaq al termine di un’azione travolgente come uno tsunami, avrebbe dovuto mettere il sigillo a una vittoria che sarebbe comunque stata direttamente proporzionale all’appeal della divisa di rappresentanza delle Maldive, vale a dire eclatante. E invece, a rovinare la festa, è arrivato Ahmed Waseem Razeek.

Razeek è nato a Berlino, ventisette anni fa. Si è formato calcisticamente nelle varie società minori della città (TeBe, Tasmania) fino ad approdare all’Union, con i quali ha fatto l’esordio tra i professionisti nella stagione 2013-14, in 2.Bundesliga. I risultati migliori li ha ottenuti con la maglia del Magdeburgo, in terza serie, a cavallo dei suoi vent’anni. Poi, vedendo il tempo scorrere, abbandonando gradualmente il sogno di far parte in qualche modo di una delle massimamente inclusive selezioni tedesche, dentro di sé deve essere cresciuto l’amore per la patria d’origine che lo ha portato dapprima ad accettare la convocazione nella nazionale dello Sri Lanka e poi a trasferirsi sull’isola, dove oggi gioca per gli Up Country Lions.

Con la maglia della Nazionale conta 12 presenze e 8 gol, di cui quattro segnati appunto alle Maldive. Gol che non ci dicono molto su Razeek, se non che si tratta di un calciatore con un’esperienza visibilmente superiore a quella degli avversari: conclusione potente e rabbiosa, conclusione di giustezza in scivolata, girata improvvisa come un tifone dal centro dell’area, risolutezza in mischia (e dovremmo aggiungere il trick circense con cui ha aperto le marcature contro il Bangladesh, partita in cui ha segnato una doppietta). A risaltare è stato, piuttosto, Dillon Da Silva, il numero 10, autore di 3 assist: il secondo, un no-look preciso dopo aver arpionato il pallone e aver compiuto una ruleta à la Zidane, delizioso come un boccone di aasmi.

Dillon ha 19 anni, gioca con le giovanili del QPR, e ci ricorda come dietro a una serendipità ce n’è sempre un’altra, o multiple di altra.