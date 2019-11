Gabigol, Jorge Jesus e la pazzissima finale di Copa Libertadores

Marcelo Gallardo è l’allenatore più vincente della storia del River Plate, ma soprattutto il protagonista e fautore di uno dei cicli tecnici più tremendamente monolitici nella storia del calcio sudamericano: sarebbe ingeneroso ma anche ingenuo dire che l’uscita di scena da sconfitto dalla finale di Lima (quella che avrebbe potuto sancire la vittoria della seconda Libertadores consecutiva e della quinta nella storia della Banda) ne determinerà in qualche modo la legacy.

Per 89 minuti, il River ha avuto la vittoria a portata di mano. Per 65 è stato pieno padrone del proprio destino, prima che l’impalcatura cominciasse a sbriciolarsi. Per 45, la perfetta incarnazione di cosa significhi preparare un piano gara – il piano gara di una partita così determinante – per Marcelo Gallardo, cioè un distillato di concentrazione quasi disumana, di ossessione, di preciso calcolo e presa delle misure, e delle distanze, di e dall’avversario.

Sono certo che ricorderemo, negli anni, il River di Gallardo per la Máquina che è stato in grado di congegnare: un martello pneumatico dai meccanismi perfetti, capace di riprodurre movimenti e strategie con brutalità spietata.

Tutto il primo tempo del River è stata una lectio magistralis di Gallardo, la summa di come giochi una squadra non solo abituata a vincere, ma abituata a vincere le partite decisive. Il Flamengo è stato completamente soffocato dalla pressione altissima, dalle ripartenze tempestive, da un costante mascheramento di ogni punto di riferimento.

Enzo Pérez e Exequiel Palacios hanno asfissiato senza soluzione di continuità l’estro creativo di Gerson o Everton Ribeiro o De Arrascaeta, i centrali difensivi Pinola e Martinez Quarta stretto nella loro morsa Gabriel Barbosa.

E Nacho Fernández, con Santos Borré e Mati Suárez, hanno dato dimostrazione di come il talento possa essere sorpassato dall’abnegazione, dalla costanza, dall’ostinazione.

Dopotutto anche il gol del vantaggio è nato da un pallone sul quale Nacho ha insistito nonostante partisse in svantaggio, quasi preso in controtempo, dal suggerimento di Palacios.

Se il River avesse portato la Copa in bacheca agevolmente, come ha dato l’impressione di poter fare per il 99 per cento del tempo, oggi staremmo elogiando l’insuperabilità di Franco Armani, capace di mantenere la sua porta inviolata in 6 partite su 10 – e decisivo sul primo vero arrembaggio del Flamengo, intorno all’ora di gioco.

Oppure dell’onnipresenza di Nico De La Cruz, uno dei giovani talenti impreziositi dagli insegnamenti di Gallardo.

Ma la gloria, si sa, a differenza di quanto voglia far intendere la CONMEBOL, non è eterna, anzi piuttosto effimera e passeggera.

Così capita che Pratto, eroico nella doppia finale dell’anno scorso, finisca per perdere un pallone sanguinoso sulla trequarti avversaria, scatenando la ripartenza di De Arrascaeta che culminerà nel gol del pareggio di Gabriel Barbosa. E se è vero, come scriveva T.S. Eliot, che c’è tempo in un minuto per decisioni e ripensamenti che un altro minuto sovvertirà, in quel momento crollano tutte le certezze, Gallardo chiama il suo pubblico all’incitamento perché sa che il piano si sta inclinando, l’inerzia potrebbe non essere più necessaria.

Chissà se in quegli istanti stava chiamando a raccolta tutta la fiducia non solo nella sua squadra, ma in sé. Il gol decisivo, al 92’, su un errore di Pinola, la colonna portante del suo reparto difensivo, non è stata che l’ennesima riprova di quanto il calcio, come diceva Sir Alex Ferguson, beh, è il calcio, bloody hell. E non possiamo farci granché.

Nel saluto di Gallardo, uno a uno, ai suoi giocatori a fine partita, nello sguardo piantato sul vuoto, c’è tutto il senso di un commiato triste, ma orgoglioso. Perché un taladro perforante come il River dell’ultimo lustro, che ci piaccia o no, non lo rivedremo presto.

Mentre Gallardo in Europa, forse, finalmente, invece sì.