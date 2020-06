Compra anche tu un giocatore su Cameo

Qualche giorno fa Andrea Petagna si è fatto un regalo. Ha deciso di spendere 552 euro per ricevere un messaggio da Dennis Rodman, magari dopo aver visto The Last Dance non si teneva più. La cosa è stata comica non solo per il semplice cortocircuito tra due figure così distanti nel nostro immaginario, ma anche perché Rodman, per farla breve, ha confuso Andrea Petagna per una donna. Si chiedeva perché la chiamassero “Bulldozer”, magari perché segnava parecchi gol. In un certo senso ha indovinato.

Quello di Petagna sembra il capriccio di una persona che non sa più che fare con i propri soldi, ma il sito da cui ha prenotato il messaggio di Rodman – cameo.com – ha un portfolio di atleti e personaggi dello spettacolo per tutte le tasche. Puoi comprare il videomessaggio di un ex Nazionale italiano come Giuseppe Rossi per appena 26 euro, o quello di un’oscura e angosciante gimmick del wrestling messicano per meno di venti. Gli si possono chiedere messaggi di ogni tipo: messaggi di auguri, discorsi motivazionali, semplici incoraggiamenti ad avere una buona vita. Gli si danno un paio di indizi sulla persona per cui sarà confezionato il messaggio e poi sta alla star che avete scelto renderlo il più personale possibile. Bisogna ammettere che ricevete un messaggio da Dennis Rodman è qualcosa, ma su Cameo trovate personaggi da cui non è chiaro il motivo per cui qualcuno dovrebbe prenotarli. Ma noi non discutiamo i gusti e vi offriamo una serie di consigli per tutte le tasche e per ogni tipo di persona.