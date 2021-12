Come truccare un sorteggio

Una volta deciso il sorteggio devi solo adoperarti per farlo apparire naturale e quindi casuale. Per inscenare un sorteggio che non sembri truccato è importante capire qual è il metodo che mette più a suo agio la leggenda del calcio che hai scelto per pescare gli accoppiamenti pattuiti. Magari Arshavin preferisce tastare le palline e Palop esercitarsi con gli spilli: questo devi capirlo nei giorni precedenti al sorteggio. In ogni caso, è molto importante comunicare con loro prima del sorteggio per non arrivare impreparati. Ma andiamo con ordine.

Il metodo più antico e diffuso, come spiegato dall’ex presidente della FIFA Sepp Blatter, è quello di scaldare o raffreddare le palline che contengono i nomi che vuoi che vengano estratti. Puoi mettere le palline della Champions League in un forno a microonde per 4-5 minuti (consigliamo a una potenza non superiore ai 250W per evitare di sciogliere la plastica) oppure in un freezer per circa 10-15 minuti a non più di un quarto d’ora prima dall’inizio del sorteggio. Se sei indeciso, segui il consiglio di Blatter: meglio raffreddare le palline che scaldarle per evitare che chi andrà a pescarle ritiri istintivamente la mano dopo essersi bruciato i polpastrelli. Con le palline fredde è più facile istruire la leggenda del calcio scelta (nel video qui sotto: Ian Rush) sul metodo con cui pescarle. Questo è un passaggio estremamente importante per far apparire naturale il sorteggio truccato: invece di affondare le dita tra le palline e poi ruotare il polso per mischiarle bisogna tenerle in mano tastandole con tutte le dita per capire qual è quella più fredda.

Questo è il momento più importante e al tempo stesso il più difficile del sorteggio truccato, quindi è estremamente importante far arrivare le leggende preparate: bisogna tastare le palline dando l’impressione di starle mischiando. Alcuni consigli che dovresti dare alle leggende che hai scelto:

cerca di tenere più palline possibile in mano quando le tasti: se terrai in mano solo la pallina scelta l’artificio sarà troppo chiaro;

l’artificio sarà troppo chiaro; prenditi il tuo tempo quando tasti le palline ma non avere ripensamenti una volta capito qual è quella giusta. Non rimettere una pallina nell’urna una volta scelta per nessuna ragione. Come ha detto l’account YouTube Aspettando il Tattico riguardo all’estrazione di Roberto Carlos nell’estate del 2016: “a tombola da me a Natale si sarebbe menato per molto meno, quando uno prende un tombolino e lo rimette dentro è annullata la tombola, non si fa più niente”. Ti agevolo un video per capire meglio di cosa si sta parlando.

Se credi che con le palline fredde o calde sia troppo difficile non preoccuparti: ci sono altri metodi. Alla UEFA, ad esempio, sono dotati anche delle cosiddette “palline vibranti” (se devi organizzare un sorteggio truccato in una confederazione diversa da quella europea contatta l’ufficio competente per assicurarti che siano provvisti di questo strumento). Parliamo di un apparecchio elettrico collegato all’urna che fa vibrare la pallina giusta nel momento in cui viene a contatto con un oggetto metallico. Alla leggenda scelta, quindi, basterà mettersi un anello (va bene anche la fede nuziale) sulla mano che utilizzerà per mischiare le palline. Il tuo intervento però è comunque richiesto: lo strumento che accende le “palline vibranti” infatti va attivato pochi secondi prima dell’inizio del sorteggio attraverso una piccola leva posta sotto l’urna. Dovrai quindi istruire il grigio dirigente calcistico sul da farsi prima del sorteggio truccato. È importante in questo senso che i movimenti con cui attiva la leva non diano troppo nell’occhio. Ecco un perfetto esempio fornito da Gianni Infantino, quando il Daily Mail poteva ancora definirlo the bald fella who always presents the draws.

Se vuoi andare sul sicuro e non incorrere in malfunzionamenti o errori esistono metodi più artigianali. Il più semplice è quello di porre un ripiano dietro le urne coperto dallo sguardo delle telecamere su cui porre i bigliettini con i nomi delle squadre che hai scelto per gli accoppiamenti. La leggenda, quindi, dopo aver aperto la pallina riporrà il bigliettino al suo interno sul ripiano con una mano, mentre con l’altra contemporaneamente prenderà quello con il nome giusto già presente. In questo caso è la tecnica che fa la differenza: è importante che la leggenda posi il bigliettino sbagliato con una mano esattamente mentre l’altra raccoglie quello giusto con l’altra. Per esercitarti o per allenare la leggenda ti consiglio nuovamente di guardare il video qui sotto, in cui Ian Rush esegue il movimento alla perfezione.

Nel caso in cui l’organizzazione competente ammetta metodi di sorteggio ancora più torbidi truccare il sorteggio diventa più semplice. Per le competizioni per cui è ammessa l’estrazione diretta dei nomi da un cappello a bombetta, ad esempio, ti basterà chiudere i foglietti giusti con uno spillo. La leggenda che si occuperà dell’estrazione quando andrà a mischiare i foglietti sentirà lo spillo e non potrà fare altro che pescare il nome giusto. Assicurati solo che la leggenda in questione non abbia problemi di coagulazione del sangue per evitare spiacevoli incidenti nel momento in cui entrerà in contatto con lo spillo.

Anche la tecnologia ci viene ormai in aiuto. Se vuoi andare sul sicuro una settimana prima del sorteggio annuncia alla stampa che l’estrazione sarà gestita da un software sviluppato da una società indipendente. A quel punto metti un enorme pulsantone rosso al posto delle urne, fai entrare la leggenda e istruiscila su come premerlo. In questa fase puoi aggiungere dei piccoli dettagli per favorire lo spettacolo e sviare l’attenzione: per esempio puoi far partire l’inno della Champions League nel momento in cui il pulsantone viene premuto oppure puoi aprire una botola sotto i piedi di Giorgio Marchetti e farlo cadere in una piscina piena di palline a forma di mini palloni della Champions (ricordare le tradizioni è importante, tanto più se scegli l’opzione del finto software). A quel punto ti basterà far apparire gli accoppiamenti scelti in precedenza sugli schermi.