Come sta andando il calciomercato senza calcio

Haaland al Real Madrid

Come ci starebbe il fisico da troll di Haaland dentro l’elegante maglietta storica del Real Madrid? E come si concilierebbero le sue cavalcate gobbe e spaventose con il gioco tecnico e raffinato di Zidane? Se la vostra risposta è “non troppo bene” sappiate che invece la dirigenza del Real Madrid la pensa diversamente, almeno secondo As.

Il rumor di Haaland al Real Madrid, che coinvolgerebbe anche uno scambio con Jovic, che passerebbe al Borussia Dortmund, rientra tra quelli implausibili ma che vorremmo vedere avverarsi perché il risultato va al momento oltre la nostra immaginazione. È il gusto di vedere mischiarsi due cose che ci sembrano troppo lontane per poter stare insieme, lo stesso che ci ha spinto ad abbinare i DNA di animali diversi solo perché era fico. Avete presente il giaguone (giaguaro+leone)? O il zebrallo (zebra+cavallo)? Sono animali ibridi di cui fatichi a credere l’esistenza finché non leggi la loro pagina Wikipedia. Ecco, Haaland al Real Madrid potrebbe essere un beefalo, un incrocio tra un bue e un bisonte americano. Una cosa fichissima, insomma.

Hakimi alla Juventus

Certe volte il calciomercato è facile, matematica: A+B=C. Alla Juventus serve un terzino destro visto il fallimento di Danilo e l’adattamento a fasi alterne di Cuadrado? Bene cercherà di comprare il terzino migliore tra quelli che non sono ancora nell’olimpo (Alexander-Arnold, Kimmich). Hakimi ha dimostrato di essere uno dei terzini più interessanti tra i giovani, ma il suo cartellino è del Real Madrid.

La Juventus può comprare dal Real Madrid giocatori che non siano Cristiano Ronaldo? Zidane lascerebbe partire un terzino di 21 anni che in neanche una stagione piena ha segnato 3 gol e fatto 10 assist? Certo, quel ruolo sembra lucchettato da Carvajal, ma quanto può chiedere il Real per Hakimi? La Juventus con la cessione di Cancelo ha fatto capire che non è quello il ruolo dove fare pazzie e al momento le congiunture astrali non sembrano favorire questo tipo d’investimento. Anche se la doppietta segnata da Hakimi all’Inter in Champions League potrebbe essere letta come un segno del destino.

Carrasco al Milan

Carrasco è relativamente giovane, ha lasciato un ricordo sostanzialmente positivo in Europa e negli ultimi anni ha giocato in un campionato che non vede nessuno (ok, è da poco tornato all’Atletico Madrid ma non ha praticamente mai giocato). Insomma, ha tutte le caratteristiche per far fantasticare i tifosi di praticamente qualsiasi squadra e quindi è il soggetto perfetto per un rumor di mercato. Tanto più per il Milan verticale di Pioli che avrebbe bisogno di un’iniezione di qualità sulle fasce. Certo, non capiamo esattamente perché il Milan dovrebbe essere più in grado dell’Atletico Madrid di pagare gli 11 milioni di euro chiesti dal Dalian per il riscatto, ma le cose formali le lasciamo a Gazidis.

Inzaghi vuole Insigne alla Lazio

A metà dell’articolo che riporta la notizia, sensata, di Inzaghi che vuole Insigne alla Lazio, si parla della richiesta economica del Napoli: 60 milioni. Ora è vero che il mercato lo fa il mercato, per cui il valore di Insigne non è una cifra reale e dipende da mutevoli fattori, ma pensare che la Lazio possa sedersi al tavolo delle trattative con quella cifra scritta è difficile. Lotito potrebbe però avere in tasca i soldi di Milinkovic-Savic e in cuor suo sognare una nuova Pescara, dove Insigne e Immobile distruggevano tutto quello che gli si parava davanti. Ripeterlo alla Lazio sarebbe un buon modo per restare nei piani alti della classifica.

Odriozola all’Inter

Io credo a questa notizia, se non altro perché non mi viene in mente nessun redattore di calciomercato con una fantasia abbastanza accesa da accostare due mondi così distanti come Alvaro Odriozola, esterno destro basco del Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid, e l’Internazionale Milano. Un fun fact di qualche mese fa che avvicina però questi due mondi: Odriozola ha infortunato Perisic con un intervento in allenamento qualche mese fa. Ha dovuto scrivergli su Instagram: «Non solo un giocatore straordinario, ma anche un incredibile compagno. Ti auguro una pronta guarigione. Tornerai presto in campo, Ivan!».

In ogni caso, se guardiamo solo al lato tecnico, Odriozola all’Inter avrebbe molto senso, aggiungendo una profondità tecnica al ruolo di esterno che al momento non esiste nell’Inter.

La Juventus pensa a Cristante

La Juventus vorrebbe fare di Cristante l’erede di Khedira, ma Fonseca vuole tenerlo. Sul piatto anche Mandragora, che sarebbe l’erede di Bentancur, che però è nato solo 4 giorni prima di lui. Insomma ci sono molte cose che sembrano non collimare con la realtà in questa notizia di mercato, ma non sarebbe la prima volta che il mercato ci sorprende come un vicino sconosciuto che mette a tutto volume la nostra canzone preferita.

Scambio alla pari Donnarumma-Bernardeschi

Gli scambi alla pari sono uno dei grandi topos del giornalismo sportivo, ma esistono nella realtà? I casi si contano sulla punta delle dita e spesso sono motivati più da ragioni economiche (di plusvalenze più o meno credibili) che non tecniche. L’idea che un portiere di 21 anni e un trequartista-esterno-mezzala-falsonove di 26 siano interscambiabili è difficile da comprendere e sembra utile solo a far discutere i tifosi dell’uno con i tifosi dell’altro. Insomma Donnarumma gioca in un ruolo in cui le squadre – di solito – non sono disposte a spendere troppo (anche se la Juventus con Buffon ha dimostrato che può valere la pena), ma è più giovane; Bernardeschi è un talento, ma in declino; uno forse non vuole rinnovare, mentre l’altro ama suonare la chitarra. A pensarci, forse, lo scambio ci sta.