Come giocava Clarence Seedorf quando era ispirato

Alla prima stagione con Ancelotti in panchina il Real Madrid acquista Isco dal Malaga. Lo spagnolo non è un titolare fisso, ma il tecnico di Reggiolo spende belle parole per lui: «In passato ho avuto un giocatore dalle caratteristiche simili a Isco che era Seedorf, centrocampista offensivo che si è sacrificato per giocare tra le linee e in quel momento fu decisivo per il gioco del Milan. Isco può fare altrettanto».

Ricorderemo il malagueño come la chiave di volta del Real Madrid di Zidane, un giocatore capace nella stessa azione di scaricare palla all’altezza del terzino per poi farsela ridare alle spalle del centrocampo avversario. Compiti in effetti simili a quelli di Seedorf nel Milan: rifinitore o mezzala con facoltà di abbassarsi per dare sicurezza al possesso insieme a Pirlo per poi occupare la trequarti e compensare la libertà di movimento di Kakà. È quello che accade al quarto d’ora, in un’azione che dimostra quanto fosse sensato il paragone di Ancelotti.

Jankulovski conduce fino a centrocampo. Ottl, esterno destro del 4-4-2, si stacca per aggredirlo. Seedorf, all’inizio alle spalle del centrocampo bavarese, ne approfitta e si abbassa nella zona liberata dall’uscita del tedesco, sul fianco del mediano Hergreaves, per partecipare al possesso basso. Jankulovski lo raggiunge ma l’olandese non può girarsi perché Hergreaves scivola su di lui, seguito dal terzino Salihamidzic in raddoppio. Allora orienta il controllo all’indietro e restituisce a Jankulovski. Il ceco torna al centro da Maldini e Seedorf allora si alza di nuovo dietro il centrocampo, nel mezzo spazio sinistro, in attesa di ricevere per occuparsi della rifinitura.

Il Milan riprende a girare palla e porta fuori posizione van Bommel. Gattuso imbuca per Kakà nel mezzo spazio destro, ma il brasiliano va troppo incontro al passaggio ed è costretto ad abbassarsi palla al piede: il Bayern ritorna compatto nel suo 4-4-2. Inzaghi però con la minaccia della profondità tiene bassa la difesa che, distante dal centrocampo, lascia un buco nel corridoio centrale. Seedorf individua la crepa e la occupa, compensando la posizione arretrata di Kakà. Il numero dieci offre la linea di passaggio alle spalle dei due mediani. Kakà può giocare a palla scoperta e con un filtrante lo trova tra le linee. L’olandese lascia scorrere e si gira fronte alla porta.

Intanto Oddo sale sulla destra, perché il Bayern sta collassando al centro. Seedorf lo ha visto e quando Lucio si stacca per affrontarlo, col terzo tocco d’esterno in neanche quindici minuti di partita disegna l’apertura per il terzino. La sua intenzione è chiara: allargare per Oddo che ha tanto campo e attaccare l’area in corsa insieme a Inzaghi e Ambrosini. Seedorf ipotizza in anticipo di un paio di tempi di gioco lo sviluppo dell’attacco. Peccato che Inzaghi non abbia la sua visione ad ampio raggio e intercetti l’apertura, agevolando la spazzata di Lucio. L’olandese, irritato, gli indica col braccio che il servizio era per Oddo e non per lui.

Seedorf condizionava il Milan con la tecnica ma anche con le letture dello spazio senza palla. La possibilità di abbassarsi in supporto ai terzini e non stazionare solo sulla trequarti toglieva parecchi problemi a Jankulovski e Oddo, due buchi neri di palle perse in quella partita.