Come finire il campionato?

Perché sì

Daniele Manusia

Va detto subito che, stando alle parole di Gravina, là dove ce ne sarà la possibilità la loro intenzione è quella di riprendere a giocare, finire le giornate di campionato che mancano sperando che l’Europeo venga spostato di qualche mese o direttamente all’anno prossimo. Ma sarebbe davvero la cosa migliore? E se non ci sarà tempo? È una situazione complessa dal punto di vista sportivo, economico e legale, che non riguarda solo l’Italia. In Premier League si parlava di assegnare lo Scudetto al Liverpool, non far retrocedere nessuna squadra e promuoverne invece due dalla Championship e fare una stagione a 22 squadre. Capite che bel casino?

L’opzione che a me sembra la più giusta dal punto sportivo è quella di non considerare valida la stagione “in corso”. Una stagione già anomala così come è stata finora, con partite giocate a porte chiuse o recuperate a distanza di settimane e poi, in caso, mesi. In un Paese in cui si discute del giorno in più o in meno di riposo temo che aggiungeremmo legna al fuoco delle polemiche e dei complottismi presenti e futuri.

E poi, voglio dire, se non basta una pandemia che ha letteralmente chiuso ogni attività non essenziale (sì, insomma, più o meno) e le persone nelle proprie case per dire Ok, ci abbiamo provato, ma non ci sono le condizioni, cosa deve succedere? Non credo che quando un giorno, tra venti o trent’anni, guarderemo la lista delle squadre campioni d’Italia e nel 2020 ci sarà scritto “non assegnato” (sperando che sia l’unico di questo secolo…) ci sembrerà così strano. Se il calcio può avere una funzione pedagogica in questo momento, forse annullando la competizione in corso di possono ristabilire le vere priorità dei tifosi. In casi di emergenza non facciamo che dirci che il calcio è solo un gioco, ma poi continuiamo a litigare come se fosse la cosa più importante al mondo.

Certo, resta il problema delle retrocessioni e dei posti nelle coppe. Immaginando una nuova stagione però penso che si dovrebbe ricominciare da capo come si era all’inizio di quella “annullata”, per quanto mi dispiaccia per il Benevento e le altre possibili promosse… Per le coppe, anche, penso sia più giusto rimandare le squadre che hanno partecipato quest’anno. Anche perché, pure lì, non è detto che si riesca a portare a termine ottavi, quarti, semifinali e finali.

Foto di Marco Rosi/Getty Images

Certo, in questo caso la Lazio sarebbe danneggiata due volte. Possiamo chiedere alla UEFA di aggiungere un posto per Nazione e fare una Champions più larga?

Perché no

Marco D’Ottavi

Arriva il momento in cui anche lo sport deve provare a resistere. Annullare tutto, è vero, sembra la soluzione più liberatoria, quella che permetterebbe di passare un colpo di spugna su questa maledetta stagione, ma vorrebbe dire anche arrendersi. Non abbiamo ancora un universo temporale preciso che ci dica con certezza quando sarà possibile riprendere, ma quando arriverà quel momento bisognerà sforzarsi di trovare una soluzione per farlo. Questo non solo per le squadre che stavano facendo un’ottima stagione e che non è detto possano ripetersi, come ad esempio il Benevento citato da Daniele, praticamente già promosso, ma anche la Lazio che era in lotta per lo Scudetto in maniera forse difficile da ripetere anche tra 12 mesi, o quelle squadre che erano in lizza per un posto in Europa League. Un discorso che vale anche per noi stessi e per l’idea che diamo ad ogni singola stagione calcistica della nostra vita.

Ci sono diversi modi per terminare questa stagione, e ovviamente dipenderà molto dalla durata di questa emergenza sanitaria, ma esistono. Dei rapidi e spettacolari playoff; riprendere la stagione dal punto in cui si è fermata in estate con l’Europeo rimandato; ma anche la possibilità di terminare questa stagione durante la prossima e poi riprogrammare in maniera più snella quella 2020-21. Anche questa ipotesi comporterebbe diversi problemi: come organizzarsi per il mercato estivo? Chi finirà per retrocedere – o salire – come organizza una nuova stagione completamente differente in poco tempo? Eppure soluzioni si trovano a tutto: il mercato potrebbe rimanere aperto durante tutta la stagione, le squadre che retrocedono ricevere prima il sostegno economico dei diritti tv, solo per dire le prime due che mi sono venute in mente.

Quando un giorno ci guarderemo indietro, alla voce campionato 2019-20 cosa vorreste vedere? Un buco vuoto? Il rischio è quello di premiare, magari, la squadra che non lo ha meritato di più in assoluto. Ma almeno possiamo dire che la Juventus, che oggi è prima, è quella che è riuscita a presentarsi meglio allo sprint finale, e forse in una situazione così assurda può bastare.

Il calcio è un’industria e come tutte le industrie del paese dovrà ripartire, prima o poi, farlo da questa stagione è l’obiettivo concreto che si stanno dando le istituzioni, speriamo solo che sia possibile per tutti.