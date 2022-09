Come diventare Luka Doncic al campetto

Prima di parlare di tecnica, di controllo del corpo, di lettura delle situazioni e di tutte quelle belle cose che compongono il basket dobbiamo parlare di atteggiamento e di “spirito”. Per essere come Doncic vi dovete calare in un particolare stato dell’essere. Rilassatevi, sorridete, sghignazzate come se tutto vi scivolasse dolcemente sul ciuffo spettinato, scherzate con chi vi sta intorno, per voi la vita è un sorso d’acqua leggermente frizzante. La morbidezza con cui Luka si adagia sulla realtà fa impressione e non riguarda solo il modo in cui tocca la palla, ma ogni dettaglio della sua presenza sul parquet.

In questo video si appoggia a Trae Young come un vecchio amico, sfoggia un sorriso alla Great Gatsby che esclama «te lo avevo detto, vecchio mio». Persino il modo in cui cammina all’indietro con una smorfia lusingata è fluido e perfettamente naturale. Essere Doncic significa essere un delfino in un oceano di tonni.

(Ovviamente mettere il tiro da dietro il centrocampo con arresto a un tempo aiuterà a rendere convincente la vostra interpretazione)