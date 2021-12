A chi è andata peggio con i sorteggi?

Dario Saltari

Ok, andiamo dritti al punto: l’Inter ha almeno una chance per passare il turno? Per la squadra di Inzaghi il reboot del sorteggio di Champions è stato più nefasto che mai. Certo, anche contro l’Ajax sarebbe stato complicato ma il Liverpool in questa prima metà di stagione si è semplicemente dimostrata la migliore squadra d’Europa. Se è vero che in Premier League ha avuto qualche inciampo (e comunque è sotto di solo un punto rispetto al Manchester City capolista), in Europa la squadra di Klopp ha dominato il suo girone di Champions – che poteva tranquillamente essere definito come un “girone della morte” – come se fosse ai primi turni di Coppa di Lega.

È vero, ci sono alcune variabili su cui forse l’allenatore nerazzurro potrebbe fare leva. Penso a quanto l’Inter stia diventando abile nel fare densità in zona palla superando il pressing avversario palla a terra, ma anche a come potrebbe sfruttare il gioco lungo nel caso l’intensità del Liverpool diventasse ingiocabile: a cosa serve Dzeko se non a dominare con gli stop di petto i difensori avversari nelle freddi notte di marzo? Ovviamente nel mio ragionamento c’è una certa dose di wishful thinking perché è difficile credere che questo basterà per superare una squadra come quella di Klopp. Quindi lo chiedo anche a voi: c’è una via che l’Inter può intraprendere per passare il turno oppure possiamo solo appigliarci alla speranza che da oggi a quando si giocherà la partita il Liverpool perderà in brillantezza?

Marco D’Ottavi

La brillantezza è uno stato che si associa al Liverpool di Klopp da diverse stagioni, difficile pensare possa smarrirla nell’arco di un paio di mesi. La scorsa stagione, una stagione andata male per gli standard del Liverpool, è stata un intreccio di circostanze così improbabili (gli attaccanti hanno iniziato a sbagliare tutto) e pura sfortuna (i difensori si infortunavano ogni dieci minuti) che non penso si possa ripetere quel momento in cui era sembrata una squadra normale.

Per una squadra italiana è quasi impossibile pareggiare il livello di intensità e qualità del Liverpool per 180 minuti. Il Milan, sulla carta, era il prototipo di squadra che avrebbe potuto provarci, eppure ci è riuscita solo per alcuni momenti e non è bastato per vincere nessuna delle due partite, neanche il ritorno, che il Liverpool ha giocato con le riserve. Questo perché i meccanismi del gioco di Klopp sono ormai così naturali per i suoi giocatori e ricchi di alternative da poter sopperire anche qualche assenza. Si può andare velocissimo in verticale con il trio in attacco, costruire dal basso passando per il centro, oppure affidarsi alle fasce dove Trent-Alexander Arnold è praticamente un trequartista. L’unica incognita a cui si possono appellare i tifosi dell’Inter è la Coppa d’Africa, che potrebbe trattenere e affaticare Sané e Salah, due dei giocatori più importanti della squadra.

L’Inter comunque si sta dimostrando la miglior squadra del nostro campionato e, pur sfavorita, non mi sembra neanche il caso di farle il funerale in anticipo. L’assenza di Barella all’andata peserà, perché è uno dei pochi giocatori che si troverebbe bene anche in una partita ai ritmi del Liverpool, ma può contare su una squadra che sembra al top del proprio livello psico-fisico.

Daniele Manusia

L’Inter è stata così sfortunata che anche nel sorteggio poi annullato era riuscita a pescare una squadra arrivata a punteggio pieno nel proprio girone (l’Ajax). Le difficoltà in Champions League prima o poi si devono affrontare e non so se è davvero così meglio uscire giocando contro una potenziale vincitrice o contro una squadra alla portata che magari ti ha colto di sorpresa. Mettiamola così: l’Inter non avrà bisogno di motivazioni supplementari e non ci sarà dettaglio della squadra di Klopp che non sarà a conoscenza di Inzaghi e del suo staff. La vera sfida sarà nel resistere alla pressione del Liverpool quando l’Inter vorrà costruire, oppure comunque riuscire a saltarla servendo bene Dzeko e non allontanandolo troppo dai compagni.

La partita dell’Inter dipenderà dallo stato di forma dei suoi giocatori più importanti (lo sono in molti, ma in questo periodo fatico a immaginare un’Inter competitiva in Europa senza il miglior Calhanoglu e il solito Brozovic) ma anche dallo sviluppo del gioco di Inzaghi, che dovrà alzare il ritmo anche in campionato – dove la costruzione è pressata raramente e la difesa nerazzurra arriva agilmente a giocare con i piedi a centrocampo – per non far subire troppo il cambio di velocità quando verrà a trovarli il Liverpool a Milano… anche giocare il ritorno ad Anfield non è proprio il massimo, ma come si dice: sono queste le partite che ogni squadra vorrebbe giocare in Champions League, no? E allora giochiamola, senza paura ma anche senza rimpianti.