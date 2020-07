10 gol per salutare Claudio Pizarro

Dopo 38 gol in due stagioni con il Werder Brema, Pizarro viene acquistato dal Bayern Monaco che l’anno prima ha vinto la Champions League grazie ai gol di Giovane Elber e Mehmet Scholl. È l’inizio di un rinnovamento che in pochi anni porterà in Baviera giocatori come Ballack, Zé Roberto e Lucio confermando come la squadra tedesca abbia da anni il monopolio sui migliori giocatori della Bundesliga.

Pizarro inizia a segnare fin da subito in una squadra che oltre a Elber può schierare anche Santa Cruz come centravanti. Non appena parte il brasiliano, arriva Maakay – allora uno dei migliori attaccanti al mondo. Il Bayern in quegli anni giocava con due punte con caratteristiche simili. Per Magath era utile avere due 9 in campo «in modo che gli avversari si debbano prendere cura di due giocatori invece che di uno solo».

In questo gol al Borussia Dortmund, Pizarro è una furia. Dopo aver appoggiato il pallone a Zé Roberto con un tocco in anticipo molto elegante attacca l’area di rigore con la testa bassa, come un bisonte che sta caricando il nemico. Non è mai stato un giocatore velocissimo, ma tra i due centrali del Borussia Dortmund sembra volare. Quando poi Pizarro riusciva a colpire in area di rigore aveva una grande varietà nel concludere. Qui su un pallone che ha un rimbalzo strano che quasi torna indietro all’ultimo come se fosse atterrato su una piccola buca, Pizarro che forse pensava di concludere di sinistro in una frazione di secondo si coordina e calcia di collo-esterno destro ad anticipare il movimento del portiere. In altri tempi Pizarro sarebbe stato definito uno “stoccatore”.

La cosa più bella è che dopo il tiro continua la sua corsa dritto per dritto trasformandola senza stacco nell’esultanza, come se tiro in porta e gol fossero una cosa sola per uno come lui.