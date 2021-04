Chi vince la Ligue 1?

La storia recente del Lille è tra le più sorprendenti del calcio francese. Tre stagioni fa “les dogues”, cioè “i mastini”, si trovavano nel pieno di una crisi tecnica e finanziaria gravissima. Dopo la brusca separazione con Marcelo Bielsa – un licenziamento sfociato in una causa da 19 milioni di euro – il Lille si è trovato a lottare per la salvezza sotto l’osservazione della Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), l’organo di controllo della Lega calcio francese, che in assenza di coperture finanziarie soddisfacenti non aveva approvato il bilancio del club.

A gennaio del 2018 il Lille era al terzultimo posto in campionato, con il calciomercato bloccato e una situazione finanziaria tale da rischiare la Ligue 2 d’ufficio. Dopo la salvezza alla penultima giornata, però, la società è riuscita a tirarsi fuori da questa situazione grazie a un player trading molto aggressivo, reso efficace dalle intuizioni del DS Luis Campos e dall’ottima gestione del tecnico Christophe Galtier. Nelle ultime due stagioni il Lille ha ceduto pezzi pregiati come Nicolas Pépé, Thiago Mendes, Rafael Leão, Gabriel e Osimhen, ricavando una montagna di soldi e rimpiazzandoli ogni volta in maniera più che adeguata. In questo modo, dopo un secondo e un quarto posto oggi il Lille è in testa alla Ligue 1.

Il 4-4-2 di Galtier è un mix tra vecchie volpi, giovane promesse ed ex wonderkid recuperati al grande calcio. La squadra ha i suoi estremi due grandi anziani del calcio europeo: al centro della difesa il 38enne Josè Fonte, ripescato in Cina dopo una lunghissima esperienza in Premier; al centro dell’attacco il 35enne Burak Yılmaz, leggenda recente del calcio turco. In mezzo al centrocampo c’è Renato Sanches, che dopo le difficoltà al Bayern e allo Swansea è ha finalmente ritrovato fiducia e continuità. I tre sono la spina dorsale di una squadra composta quasi interamente da giovani o giovanissimi, giocatori come Ikonè, David, Soumaré, Bamba, Yazıcı, Araùjo e Botman, tutti tra i 20 e i 25 anni, che stanno dimostrando di poter reggere le richieste e le difficoltà di un campionato di alta classifica. In questo campionato il Lille si è caratterizzato per una difesa granitica, esaltata dalle grandi prestazioni del portiere Maignan – una delle sorprese del campionato, che in questa stagione ha subito solo 20 reti in 34 partite, con 18 clean sheet (non a caso sembra vicino al Milan nel caso in cui dovesse davvero perdere Donnarumma).

La freschezza dei “mastini” si vede anche e soprattutto in campo, perché la squadra di Galtier si caratterizza per un calcio molto intenso e verticale, che si esprime al meglio quando ha l’opportunità di giocare a campo aperto. Situazioni create sia in transizione, creandosi lo spazio con un blocco medio basso in fase di non possesso, che col possesso, grazie a giocate ben codificate che partono da due principi: l’ampiezza e la profondità. In fase di costruzione la squadra parte sempre da tre giocatori (i due centrali più un terzino o uno dei centrocampisti), con due giocatori a dare ampiezza e il resto della squadra che prova a dare più soluzioni a più altezze in zona centrale. La squadra prova a muovere palla più in verticale possibile, nel tentativo di costruire combinazioni in mezzo che permettano di giocare alle spalle della difesa, o liberare spazio sull’esterno per poi cercare il cross in area di rigore.

Il gol segnato al PSG nell’ultimo scontro diretto (che alla fine è valso la partita) è un buon esempio di come funziona il gioco di Galtier. Ad inizio azione il Lille parte con la solita struttura, con tre giocatori per la prima costruzione – il terzino Djalò e i due centrali – e due giocatori a dare ampiezza – Renato Sanches a destra e Mandava a sinistra. Il resto della squadra è tutto nella fascia centrale del campo, con i due mediani a supporto e Bamba alto vicino alle punte. La posizione profonda di Bamba e David crea lo spazio per il movimento a venire incontro di Ikonè, che appoggia a Renato Sanches. Il centrocampista portoghese attira su di lui la pressione dei parigini e poi apre per Ikonè, che ha l’opportunità di attaccare la fascia a campo aperto. Sulla discesa del numero 10 e il movimento in profondità di Bamba “i mastini” creano lo spazio per David, che mette in porta.