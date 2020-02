Chi ha vinto il calciomercato invernale

Bye bye Suso

Suso se n’è andato a Siviglia lasciando ai tifosi del Milan il ricordo della sua versione decadente mostrata lo scorso 6 gennaio contro la Sampdoria, lenta e a disagio a giocare la palla con il piede destro nei momenti decisivi, quando ha avuto l’occasione di tirare in porta o di rifinire l’azione con un cross. Buona parte della tifoseria rossonera ormai non sopportava più Suso e la partita con la Samp, l’ultima giocata da titolare dallo spagnolo con la maglia del Milan, ha rappresentato nel modo più chiaro possibile quel conflitto. La cessione è stata quindi un epilogo naturale, per tutte le parti in causa. Il Milan, se le cose andranno bene a Siviglia, potrà mettere a bilancio una plusvalenza e Suso cercherà di ritrovare il suo livello di gioco in un ambiente più sereno. Anche per i nuovi equilibri tattici del Milan, che ha subito accentrato il gioco su Ibrahimovic, la presenza di un altro accentratore come Suso a destra ormai non era più necessaria.

La centralità che negli anni si era costruito lo spagnolo non sempre si traduceva in giocate decisive. In campionato non è mai andato oltre i 7 gol e quel suo modo di giocare meccanico e ripetitivo ha forse portato a sottovalutare la quantità di occasioni che riusciva a creare. Dal 2016/17, la stagione in cui è diventato titolare al Milan, Suso ha servito 28 assist e si è affermato come uno dei giocatori più creativi del campionato. Anche nei primi mesi di questa stagione, la peggiore per rendimento da quando è rientrato al Milan dopo il prestito al Genoa, Suso era tra i primi dieci in Serie A per occasioni create. Nei progetti del Milan era ormai finito ai margini e la cessione alla fine è sembrata inevitabile, il suo passaggio in rossonero merita però di essere ricordato con toni meno severi di quelli che lo hanno accompagnato nei suoi ultimi mesi a Milano.

Florenzi tu quoque

Forse ancora più doloroso dal punto di vista umano è stato l’addio di Alessandro Florenzi. Era finito ai margini nelle gerarchie di Fonseca, che ormai gli preferiva sia Spinazzola che Santon come terzino destro e chiunque altro sulla trequarti, e ha fatto benissimo a cercarsi una squadra in cui giocare per non perdere il posto in Nazionale. Va detto però che da inizio stagione stava giocando veramente male e la sua involuzione tattica e tecnica, fatta di scelte ambiziosissime ma spesso assurde, sembrava quasi irrimediabile. Cambiare contesto è una scelta razionalmente giusta per entrambe le parti in causa.

Più in generale però Florenzi sembrava essersi esaurito, consumato, anche dalle aspettative che vengono da quella fascia da capitano. È strano, perché era chiarissimo a tutti che Florenzi non era e non sarebbe mai potuto diventare un capitano come Totti e De Rossi, ma al tempo stesso il principale capo di accusa contro Florenzi è che non era come Totti e De Rossi. Roma sa essere una città tremendamente inospitale, persino con chi ci ha vissuto tutta la vita, e Florenzi non avrebbe meritato il cinismo e la crudeltà (anche se spesso nascosti sotto strati di layer) di questi mesi. Forse tra qualche tempo il pubblico romanista potrà chiedersi se è stato giusto a trattare così un giocatore che, con tutti i suoi limiti, avrebbe fatto tutto il possibile per vestire quell’unica maglia in carriera.