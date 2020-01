Chi ha speso di più nel decennio

Due Champions League conquistate nel decennio sono costate 1,37 miliardi di spese per i costi dei cartellini (seconda in graduatoria) a fronte di incassi per 805,1 milioni (settima squadra al mondo). Sfruttando la “superplusvalenza” incassata con la cessione di Neymar, il Barcellona non ha badato a spese per gli acquisti negli ultimi anni. Ben tre calciatori blaugrana hanno nettamente sfondato il limite dei cento milioni come costi dei cartellini e sono Coutinho (145 milioni), Dembelé (125 milioni) e Griezmann (120 milioni). Sopra i cinquanta milioni sono costati anche Neymar (88,2 milioni), Suarez (81,72 milioni) e de Jong (75 milioni). Fra le cessioni svetta quella più ricca della storia del calcio, ovvero Neymar (222 milioni), seguita dalle uscite di Sanchez (42,5 milioni), Paulinho (42 milioni) e Malcom (40 milioni).

3. Manchester United (-834,94 milioni)

Saliamo sul terzo gradino del podio e lo scatto in avanti in termini di differenziale fra spese e incassi rispetto alle squadre viste in precedenza si fa davvero ampio. I Red Devils hanno speso in questo decennio quasi 835 milioni al netto delle entrate riproducendo in scala maggiore quanto fatto dal Milan in Italia.

Oltre ad aver ottenuto pochi risultati sul campo, infatti, il risultato economico non dipende tanto dalla quota spesa (1,22 miliardi, sesti in questa classifica), ma dagli appena 386,69 milioni incassati. I “magnifici 7” pagati più di 50 milioni negli ultimi dieci anni sono stati Pogba (105 milioni), Maguire (87 milioni), Lukaku (84,7 milioni), Di Maria (75 milioni), Martial (60 milioni), Fred (59 milioni) e Wan-Bissaka (55 milioni). Due sole le uscite di rilievo, Lukaku (65 milioni) e Di Maria (63 milioni), mentre per trovare la terza cessione più remunerativa bisogna scendere fino ai 34 milioni di Mkhitaryan e per la quarta addirittura ai 23 milioni di Schneiderlin.