Scegli la tua squadra coreana

Una guida al campionato della Corea del Sud per appassionati in astinenza da calcio giocato.

Nell’ultimo anno la Corea del Sud sta raccogliendo i frutti di anni di investimenti nell’intrattenimento. Parasite di Bong Joon-ho ha vinto il premio Oscar come miglior film, la serie Crash Landing on You e il gruppo musicale BTS hanno avuto un successo mondiale, tutti segnali di come l’influenza coreana nella cultura di massa sia più forte che mai. La Corea del Sud ha anche gestito meglio che altrove l’emergenza sanitaria e di conseguenza è riuscita a riprendere il proprio campionato di calcio. Ovviamente con un protocollo che ne rende possibile lo svolgimento in sicurezza, che prevede l’assenza dei tifosi sugli spalti ma anche il taglio a 27 giornate e cose minori come il divieto di strette di mano, dei dialoghi ravvicinati tra giocatori e arbitro, degli sputi nell’erba e la presenza di bottigliette d’acqua personali e delle mascherine per lo staff in panchina.

Questa è una sorta di occasione della vita per un campionato che anche in ambito asiatico non ha lo stesso appeal di quello giapponese, né i soldi, e quindi le stelle straniere, di quello cinese. In assenza di valide alternative – in attesa che riprenda la Bundesliga al momento si gioca solo in Bielorussia, Burundi, Tagikistan e Nicaragua – il campionato coreano può prendersi tante attenzioni dal mondo del calcio anche non asiatico, anche perché si gioca in orari mattutini per l’Europa.

In Corea del Sud ci credono molto, tanto da aver proiettato la partita d’esordio gratis in diretta su Twitter, con commento in inglese facendo picchi di 50000 spettatori, e da aver prodotto un video di presentazione del campionato per invogliare gli appassionati stranieri che sembra diretto da Michael Bay tra un Transformers e l’altro.

Io ci sono cascato, il calcio professionistico in diretta mi manca troppo per non dare una possibilità anche al campionato coreano e nell’ultima settimana ho raccolto quanto più materiale a disposizione su internet per arrivare preparato. Molto brevemente il campionato è a 12 squadre, le grandi sono 5 e sono tutte legate a una delle grandi aziende del paese. Sono quindi le squadre con i migliori giocatori coreani e i migliori giocatori stranieri. A questo proposito ho scoperto c’è una regola non scritta che prevede la presenza in rosa di una punta straniera grossa su cui mandare i lanci quando la manovra non va come dovrebbe e soprattutto che quest’anno ci sono in campo ben 4 giocatori uzbeki, tra cui due trequartisti tecnici, il mancino 26enne Jamshid Iskandarov del Seongnam e l’ambidestro anche lui 26enne Ikromzhon Alibaev del Seoul, uno dei migliori giocatori del campionato.

Se il video di presentazione non vi basta, qui provo a darvi gli strumenti per scegliere una squadra coreana da adottare a seconda di cosa cercate in una squadra.