Che partite guardare nel weekend del 2 novembre

Intervistato prima della partita di Carabao Cup contro il Liverpool, Unai Emery ha dichiarato che preferisce perdere una partita 5-4 che 1-0. I suoi lo hanno preso piuttosto alla lettera, pareggiando poi 5-5 una partita assolutamente pazza, con tiri della domenica, mezze rovesciate, autogol ridicoli. Poi l’Arsenal ha perso ai rigori, per non farsi mancare niente alla classica “Arsenal experience”.

Le dichiarazioni di Emery non nascono dal nulla ma dal fatto che in campionato l’Arsenal ha minimizzato la propria presenza in campo in termini di gol, con 15 gol fatti e 14 subiti. Problemi di produzione offensiva che hanno fatto molto discutere anche sullo scarso utilizzo di Mesut Ozil – che rimane un rifinitore d’élite. Emery gli ha preferito persino i giovani Saka e Willock in questo inizio di campionato. In ogni caso, la gestione degli uomini a centrocampo è ormai indecifrabile, con continue rotazioni e cambi di modulo – e Torreira ormai in panchina per qualche ragione. Emery del resto è noto per fare esperimenti sull’undici titolare fino a marzo, quando poi le partite cominciano a pesare di più e l’Europa League entra nelle fasi finali.

Ma se in questo contesto un po’ grigio l’Arsenal è comunque quarto, il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo sta giocando una stagione ben più deludente. Ad accomunarlo ai “Gunners” i pochi gol fatti e subiti (13 e 13).

Motivi allora per vedere questa partita? Adama Traoré che è semplicemente troppo grosso e veloce per essere contenuto sulla fascia; Ruben Neves in una stagione opaca ma pur sempre con un gran piede; Patrick Cutrone perché è Patrick Cutrone (ovvero la fame, la grinta etc). Lato Arsenal sarà interessante vedere con quale undici scenderà in campo Emery – chissà che non ci sorprenda un’altra volta. E se ci sarà Ceballos, beh, vale sempre la pena di veder giocare Ceballos.