Che partite guardare nel weekend

Venerdì 18

Ore 20,30, Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen, Sky Sport

Due squadre dell’alta borghesia della Bundesliga che non stanno attraversando un grande momento. Venerdì sera si deciderà chi sta messo peggio. Il calo della squadra di Adolf Hutter era in qualche modo prevedibile considerando la quantità di cessioni in estate: sono partiti Haller, Jovic e Rebic; sono arrivate scommesse come Andrè Silva, Jovelijc e Sow e giocatori sicuri che però devono abituarsi al contesto come Bas Dost e Rode. Il Leverkusen prosegue invece la propria tradizione di squadra intensa e verticale con la guida di Peter Bosz. Una squadra giovane e ambiziosa la cui coperta però sembra sempre troppo corta. La classifica della Bundesliga ha ancora un aspetto provvisorio, e non è detto che una delle due squadre non possa nel corso della stagione rientrare in corsa per le prime posizioni.

Sabato 19

Ore 15, Lazio-Atalanta, Sky Sport

La Serie A ricomincia col botto e sabato annullate i vostri progetti di passeggiate in centro. Lazio e Atalanta sta diventando una specie di classico del nostro campionato tra due squadre molto diverse. L’anno scorso Simone Inzaghi è riuscito a battere Gasperini nella partita più importante, quella di Coppa Italia, dimostrando una furbizia nel preparare le partite non scontata. La Lazio dovrà rinunciare a Lucas Leiva, squalificato, e che verrà probabilmente sostituito da Parolo. L’Atalanta in questo inizio di stagione ha dimostrato di soffrire forse come non mai i giocatori bravi a dribblare e a far saltare le marcature individuali. Dovrà quindi stare attenta a Joaquin Correa, tra i migliori dribblatori della Serie A (o comunque uno di quelli con le migliori percentuali: 2.6 dribbling riusciti su 3.6 tentati per 90′). La Lazio ha però anche giocatori formidabili nel resistere alla pressione, come Luis Alberto e soprattutto Milinkovic-Savic. La “Dea” dovrà giocare anche la prima partita senza Duvan Zapata, che resterà fuori forse un mese. Bisognerà vedere come si sarà svegliato Luis Muriel. Insomma, l’Atalanta ha avuto uno dei migliori avvii di stagione della propria storia, ma ha davanti una prova complicata che le farà in qualche modo capire dove potrà arrivare.

Ore 16, Atlético Madrid-Valencia, DAZN

Valencia in ripresa e Atlético in leggera crisi di risultati (non vince in campionato da tre partite): i diversi stati di forma dovrebbero aiutare a rendere più equilibrata una sfida già segnata negli ultimi anni. Il Valencia non riesce a battere l’Atlético dal 2014. Mettiamo gli highlights della partita sotto. Segnali che ci fanno capire che ci fanno capire che siamo dentro un’altra era calcistica:

Nell’Atlético giocano persone mai sentite nominare.

Andrè Gomes fa un gol esprimento un dominio fisico e tecnico mai più visto (poi esulta con un raccattapalle che sembra invece un tifoso dell’Atlético).

A fine partita viene espulso ALESSIO CERCI per un fallo di mano in area di rigore.

Ore 18.30 Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach, Sky Sport

Dopo un bel po’ di tempo il Borussia Monchengladbach è tornato in vetta alla Bundesliga. Era l’agosto del 2011 e ci era rimasto per appena tre partite. A centrocampo spiegava calcio Juan Arango mentre in attacco c’era Marco Reus (che segnò 10 gol) e alla fine la squadra finì a un dignitoso quarto posto. Per capire se la squadra del nuovo tecnico Marco Rose fa sul serio il miglior modo per scoprirlo è vedere come se la caverà col Borussia Dortmund, non esattamente in un momento brillante ma pur sempre ricco di giocatori in grado di vincere le partite in qualsiasi momento. Dortmund e Monchengladbach affronteranno poi in settimana rispettivamente Inter e Roma. Quindi insomma, potete fare anche gli spettatori interessati.

Domenica 20

Ore 17.30, Manchester UTD-Liverpool, Sky Sport

Difficile trovare due squadre in momenti più diversi fra le grandi inglesi. Il Liverpool sembra aver preso molto sul serio il proposito di vincere la Premier a punteggio pieno; lo United è dentro la lavatrice di problemi cronici che si porta dietro da anni. Se si vuole trovare equilibrio ci si può però rifare ai precedenti: fra tutte le squadre inglesi il Manchester United è quello con cui Jurgen Klopp ha la media punti peggiore (1.22 per partita). In nove sfide ha ottenuto 5 pareggi, 2 sconfitte e 2 vittorie. Il Manchester United, peraltro, è anche la squadra che ha cercato il tecnico tedesco prima del suo arrivo ai Reds, come raccontato benissimo da questo lungo articolo. Klopp, comunque, non ha mai vinto una partita a Old Trafford. Qualche notizia sulle formazioni: Paul Pogba resterà fuori, deve ancora ricoverare dall’infortunio al piede. Cosa che toglie idee al già aridissimo gioco dello United. Martial e Bissaka sono disponibili ma non sono al massimo della condizione. Quasi tutte le speranze sono allora affidate a Marcus Rashford. Nel Liverpool bisogna subito dire che Alisson è tornato, e Matip anche. Quindi Jurgen Klopp potrà schierare la sua formazione ideale.