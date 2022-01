Altri 33 acquisti assurdi che potrebbe fare il Venezia

A poche ore dall’apertura del mercato invernale, il Venezia aveva comprato dal Bayern Monaco Michael Cuisance. Era stato strano, ma dopotutto ci eravamo abituati. Il mercato dei lagunari ha preso da subito questa piega un po’ surreale, acquisti o troppo hipster o troppo improbabili. Cuisance dopotutto è un calciatore di talento che si è perso per strada, una scommessa che per il Venezia ci può stare. Qualche giorno dopo, però, in città è arrivato Nani. Sì, quel Nani. Come giustificare il suo ritorno in Italia (forse vi ricordate la parentesi non proprio gloriosa con la Lazio 2017/18)? Nani, un calciatore di 36 anni che negli ultimi 3 anni se ne era andato a svernare in Florida, agli Orlando City. Tornare dalla MLS, può farlo qualcuno oltre Ibrahimovic? Intanto Nani, alla prima partita con la maglia del Venezia contro l’Empoli, ha servito l’assist per il pareggio a Okereke a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Sarà un fuoco di paglia? Difficile dirlo, intanto però il nostro campionato sembra perfetto per questo tipo di calciatori, più storia che presente, e il Venezia sembra la squadra ideale per dargli un occasione. Dopotutto, per assicurarsi la salvezza, possiamo dire che vale tutto.

Non sappiamo che succederà nelle prossime due settimane, ma questi sono un po’ di acquisti che possiamo consigliare, se non tutti per risollevarsi in classifica, quanto meno per mantenere questo spirito totalmente fuori dal mondo (del calcio).