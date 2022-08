I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Giulio Maggiore e Antonio Candreva fino a una settimana fa erano giocatori importanti per le loro squadre. Uno capitano e tifoso, giocatore simbolo della promozione in A, 188 presenze con lo Spezia a 24 anni; l’altro reduce da una stagione da 7 gol e 10 assist in una Sampdoria tremenda che si era salvata appena e di cui era il centro creativo. Nel giro di pochi giorni, però, sono passati tutti e due alla Salernitana. Se, come si diceva, fossero passati al Torino (Maggiore) e al Monza (Candreva) sarebbe stato in qualche modo più naturale. Il primo in una squadra dalle ambizioni un po’ più alte dello Spezia, il secondo in una che sta facendo un mercato ambizioso e che anche dal punto di vista economico poteva assecondarlo. Vederli con la maglia della Salernitana invece ce lo fa sembrare quasi un errore.



La squadra di Nicola è rimasta incastrata nella favola dello scorso anno, una stagione partita con il rischio squalifica per la difficoltà di trovare un compratore e finita con una salvezza non solo improbabile, ma anche miracolosa nelle sue dinamiche, con giocatori spuntati dal nulla e eroi minori. Eppure questo mercato sta dimostrando che la volontà è quella di migliorarsi, crearsi una base solida da squadra di Serie A. Ieri è arrivato anche Bia dal Villarreal, la settimana scorsa scrivevamo di Vilhena. Candreva ha già esordito alla prima giornata, mandato in campo da titolare con la Roma a poche ore dal suo arrivo, diventando subito fondamentale sulla manovra come scarico sicuro sulla sinistra, giocando una partita promettente per la sua nuova avventura. Maggiore sicuramente aumenterà lo spessore di un centrocampo un po’ in difficoltà. Sono due acquisti che quindi, più che essere assurdi, provano a ridescrivere la nostra idea della Salernitana. Dopotutto non ci si può affidare sempre ai miracoli.