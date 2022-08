I movimenti di mercato più assurdi della settimana

Kasper Schmeichel, insieme a Jamie Vardy e Marc Albrighton, era uno dei tre superstiti del miracolo Leicester. La sua foto mentre mette la corona della coppa della Premier League in testa a un Claudio Ranieri gaudente adesso però verrà sostituita da un’altra immagine: Schmeichel in camicia di lino bianca, infradito e pantaloncini, mentre saluta la telecamera con un pollice alzato, in uno yacht ancorato al largo della Costa Azzurra. Non so perché questo stereotipo del ricco turista dell’Europa del Nord in vacanza si adatti così bene alla figura di Schmeichel, ma è impossibile non pensarci leggendo del suo trasferimento nella squadra francese.

In realtà le cose, come dice Andreotti a Scalfari nel Divo, sono più complicate di così. Schmeichel non va certo al Nizza in vacanza, e anzi nella squadra francese troverà un allenatore molto esperto e rispettato come Lucien Favre, ma soprattutto una proprietà che sembra avere piani ambiziosi. Il Nizza ha alternato acquisti di giovani promettenti, come Mattia Viti dall’Empoli o Alexis Beka Beka dalla Lokomotiv Mosca, a veterani esperti, come Aaron Ramsey e lo stesso Schmeichel. Dall’estate del 2019 la squadra francese è di proprietà dal gruppo britannico Ineos, che ha già diversi investimenti nello sport (soprattutto nel ciclismo) e finanziariamente ha le spalle sufficientemente grosse per far crescere la squadra. E questa sembra essere la sua intenzione. Schmeichel arriva con la sua expertise nel campo dei miracoli, che in Ligue1 non sono così rari nonostante il dominio del PSG (Monaco e Lille ne sanno qualcosa), e alla fine, per il ruolo che fa, sarebbe ingiusto considerarlo già a fine corsa. Di certo ci vorrebbe qualcosa di grosso per farci dimenticare adesso il suo passato, che anche lui per forza di cose ci ha tenuto a ricordare. Lasciando il Leicester, su Twitter ha scritto: “Per me è stato più di un semplice club, un luogo in cui ho stretto amicizie e trovato ricordi per la vita. È stata casa mia. Undici stagioni rese speciali dalle persone dietro le quinte, da chi era in campo al mio fianco e dai tifosi”.