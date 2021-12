Le peggiori squadre del 2021

Inserire una piccola squadra neopromossa in Bundesliga senza particolare blasone mi fa sentire sporco e lontano dallo spirito del Natale. Nell’articolo ci saranno soprattutto squadre con un rapporto sbilanciato tra aspettative e risultati, ma ho dovuto inserire anche formazioni che sono state le peggiori dell’anno nel modo più rispettoso possibile della definizione, e cioè squadre che hanno perso davvero tante partite.

Il Greuther Furth nel 2021 ha ottenuto la seconda promozione in Bundesliga della propria storia, ma poi ha iniziato a non avere più un rapporto normale con la natura competitiva dello sport, e cioè col fatto che si può perdere e si può vincere: il Greuther Furth perde soltanto. In 17 partite di Bundesliga ha totalizzato 5 punti. Ha segnato appena 13 gol. Vuol dire che ogni tre partite o poco più ce n’è una in cui non segna. In compenso i gol subiti sono 49, che sommati vuol dire una media di quasi 3 gol a partita, un gol ogni 28 minuti di gioco.



Matchday 1, esordio in campionato, pronti via: 5 gol presi dallo Stoccarda. Sono gol che fanno male a riguardarli. Una di quelle partite in cui gli avversari non fanno altro che ridere mentre tu cammini per il campo con le mani sui fianchi. È la più larga vittoria della storia dello Stoccarda in una partita d’esordio.

Il Greuther Furth può vantare una tradizione di anti-eccellenza. Nella prima stagione passata in Bundesliga, la 2012/13, ha mantenuto lo score perfetto di zero vittorie in casa: com’è stato, per un tifoso del Greuther Furth, non vedere mai la propria squadra vincere nel proprio stadio? Il 21 agosto il Greuther Furth ha fatto il primo punto dell’anno, contro l’Arminia Bielefeld, poi le ci sono voluti alcuni mesi per fare il secondo. Il 2021 è stato chiuso in bellezza, uno zero a zero contro l’Amburgo il 12 dicembre, e sei giorni dopo una vittoria pazzesca per 1-0 contro l’Union Berlin. Risultati che gettano una luce di speranza sul 2022.



Robert Lewandowski vs Greuther Furth: speravamo de morì prima.

Come spiegato da Alec Cordolcini, la forza del Greuther Furth è di non soccombere al caos pure in un contesto di pessimi risultati. Nessun esonero, nessun calciomercato da panico, solo calma, sconfitte e consapevolezza dei propri limiti. La migliore tra le peggiori squadre.